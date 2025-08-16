augusztus 16., szombat

Igalban nyert a Balatonberény

A Somogy vármegyei kupa előselejtezőjében a Balatonberény Igalban tudott nyerni.

Fenyő Gábor

A nyáron egy osztályt előrébb lépett Balatonberény és a negyedik vonalban érdekelt házigazda Igal 80 percen át nem boldogult egymással. Ekkor köszönt be az előző szezon gólkirálya, Mezőfi József Márk, 10 perccel később pedig Városi Gellért állította be a 2–0 arányú végeredményt.

Igal–Balatonberény 0–2 (0–0)

Igal. Vezette: Takács M.
Igal: Szira G. – Telekes Zs. (Szőke B. a 31. percben), Kiss K, Muretics M. (Oláh R. a 85. percben), Borbély B. (Horváth I. a 72. percben), Kökény O. (Kökény H. az 58. percben), Pipó I. (Boros Sz. a 61. percben), Fülöp Cs., Rácz M. (Rostás A. az 58. percben), Bihari G., Czeider Á.
Balatonberény: Konkoly A. – Szép J. (Sárközi Zs. a 72. percben), Szép M., Nyári T., Bogdán A. (Király Sz. a 29. percben), Mezőfi J. (Bogdán J. a 85. percben), Bíró B. (Tóth Cs. a 88. percben), Városi G.,  Országh A., Fenusz T., Nagy D. (Hartel S. a 66. percben).
Gólszerzők: Mezőfi J. (a 80. percben), Városi G. (a 90. percben).

