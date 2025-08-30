augusztus 30., szombat

Jobb volt a Zágráb a bajnoki főpróbán

Zártkapus összecsapást játszott utolsó, hatodik felkészülési mérkőzésén Bakó Botond vezetőedző együttese. A Nemzeti Kézilabda Akadémia tíz góllal maradt alul.

Az élvonalbeli női kézilabda-bajnokság (NB I.) rajtjára készülő Bakó-csapat az RK Lokomotiva Zagreb ellen játszott – tájékoztatott a NEKA oldala.

Kikaptak a főpróbán az akadémisták FOTÓ: NEKA

Felkészülés 2025, 6. mérkőzés:
NEKA–RK Lokomotiva Zagreb 24–34 (14–20)
Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok (zártkapus). Vezette: Fekete Tamás, Hajdu Tamás.
NEKA: Csapó – Szőke 1, Panyi, Bozsodi, Alaxai, Utasi 4, Berei 8 (5). Cserék: Németh Zs. (kapus), Koronczai, Molnár F. 1, Török 2, Jelena 2, Ferenczy 1, Kiss Cs. 2, Farkas 2, Mihály, Mózsi 1. Vezetőedző: Bakó Botond.
Lokomotiva Zagreb: Pijevic – Japundza 7 (1), Malec 2, Pasovec 4 (1), Balasko 8, Tabak 3, Kuzmanovic 2. Cserék: Zetovic, Mamic (kapusok), Bulatovic, Sedloska 1, Delekovcan 3, Zrilic 3 (1), Vurnek 1. Vezetőedző: Silvio Ivandija.
Hétméteres: 5/5, ill. 5/3.
Kiállítás: 6, ill. 8 perc.

 

 

