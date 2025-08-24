augusztus 24., vasárnap

Fenyő Gábor
Kakuk Koppány Zéta is ott volt a junior-világbajnokságon

A Romániában, Otepeniben rendezett junior úszó-világbajnokságon Kakuk Koppály Zétát, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE reménységet három versenyszámban szólították rajthoz.

Előbb a 100 méteres gyorsúszásban volt érdekelt, ahol a 13. lett. Másnap az 50 méteres gyorsúszásban a 36. helyen zárt. A harmadik száma a 200 méteres gyorsúszás volt. Kakuk Koppány Zéta új egyéni csúccsal a 16. helyen jutott be a középdöntőbe, s végül a 15. helyen zárt.

Tizenhét évesen csak két ember tudott ennél jobbat úszni; az olimpiai bajnok Milák Kristóf és a siófoki születésű Németh Nándor. A magyar úszósportot nyomon követők számára mindkét név ismerősen kell, hogy csengjen...

