augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Az utolsó negyedben fordítottak a horvátok a Kaposvári KK ellen

Címkék#Kometa-KVGY Kaposvári KK#klub#csapat

A horvát Cibona Zagreb csapatának vendégeként folytatta a felkészülést a Kometa-KVGY Kaposvári KK szerdán.

Az utolsó negyedben fordítottak a horvátok a Kaposvári KK ellen

A házigazda klub az elmúlt években folyamatosan a horvát élvonal élén végzett, 2020 óta egy bajnoki címet és két kupagyőzelmet is ünnepelhettek a zágrábi szurkolók, de szinte minden évben a bajnoki elődöntőig jutott a klub. A Kaposvár második felkészülési mérkőzésének a legendás Drazen Petrovic nevét viselő zágrábi sportcsarnok adott otthont.

A találkozó az első három negyedben jól játszottak a kaposváriak és vezettek is még a harmadik játékrész végén. Aztán az utolsó negyedben fordítani tudtak a hazaiak.

Cibona Zagreb–Kometa-KVGY Kaposvári KK 99–86
Zágráb, Drazen Petrovic Basketball Hall.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell 8/3 Paár M. 12/6, Filipovity P. 13/3, Kis R. 2, Parker 13. Csere: Tarján I., Buzás B. 3/3, Szőke Bálint 7, Rosics U. 6/6, Völgyi M. 2, Puska B., Wilson 20/3.
Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

A somogyiak keretéből hiányzott Simon Benedek, aki a debreceni rendezésű U21-es 3x3-as világversenyen szerepel a magyar válogatott tagjaként. Benedek csütörtökön már csatlakozik a csapathoz. Anthony Walker pedig a napokban érkezik Kaposvárra, így hamarosan teljes kerettel folytatódhat a felkészülés.

Az edzőmérkőzések sora szombaton Pakson, az ASE ellen folytatódik 18 órakor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu