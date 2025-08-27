Az utolsó negyedben fordítottak a horvátok a Kaposvári KK ellen

A házigazda klub az elmúlt években folyamatosan a horvát élvonal élén végzett, 2020 óta egy bajnoki címet és két kupagyőzelmet is ünnepelhettek a zágrábi szurkolók, de szinte minden évben a bajnoki elődöntőig jutott a klub. A Kaposvár második felkészülési mérkőzésének a legendás Drazen Petrovic nevét viselő zágrábi sportcsarnok adott otthont.

A találkozó az első három negyedben jól játszottak a kaposváriak és vezettek is még a harmadik játékrész végén. Aztán az utolsó negyedben fordítani tudtak a hazaiak.

Cibona Zagreb–Kometa-KVGY Kaposvári KK 99–86

Zágráb, Drazen Petrovic Basketball Hall.

Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell 8/3 Paár M. 12/6, Filipovity P. 13/3, Kis R. 2, Parker 13. Csere: Tarján I., Buzás B. 3/3, Szőke Bálint 7, Rosics U. 6/6, Völgyi M. 2, Puska B., Wilson 20/3.

Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

A somogyiak keretéből hiányzott Simon Benedek, aki a debreceni rendezésű U21-es 3x3-as világversenyen szerepel a magyar válogatott tagjaként. Benedek csütörtökön már csatlakozik a csapathoz. Anthony Walker pedig a napokban érkezik Kaposvárra, így hamarosan teljes kerettel folytatódhat a felkészülés.

Az edzőmérkőzések sora szombaton Pakson, az ASE ellen folytatódik 18 órakor.