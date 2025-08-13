2 órája
208 centis amerikai centert igazolt a Kaposvári KK – Jadyn Parkerrel teljes a keret
Jadyn Parker palánk alatti jelenléte komoly erősítés lehet a somogyiaknak a következő idényben. A 208 centis amerikai center védekezésben és lepattanózásban is kiemelkedő statisztikákkal érkezik a Kaposvári Kosárlabda Klubhoz.
Újabb erősítés érkezett Kaposvárra, a 23 éves amerikai center, Jadyn Parker személyében. Ezzel teljessé vált a Kaposvári Kosárlabda Klub 2025/2026-os kerete.
A 208 centis játékos három idényt húzott le az NCAA-ban a North Florida együttesében, majd utolsó egyetemi évében az East Tennessee State színeiben szerepelt. A 2023/2024-es szezonban 35 mérkőzésen mindannyiszor kezdőként lépett pályára, meccsenként 2,1 blokkot és 6,5 lepattanót (ebből 2,9 támadót) jegyzett, 47 százalékos mezőnymutatóval.
Parker az előző idényt a ciprusi élvonalban töltötte, ahol közel dupla-duplát átlagolt: 11,6 pontot, 8,3 lepattanót és 1,9 blokkolt dobást mérkőzésenként. Volt, hogy 22 ponttal és 16 lepattanóval zárt egy találkozót. Érdekesség, hogy a ciprusi időszak előtt a patinás AEK Athén csapatánál is megfordult, ahol rövid ideig erősítette a görög sztáregyüttest.
A Kaposvári Kosárlabda Klub megkezdte a felkészülést
A feljutás után nem pihent sokáig a Kaposvári KK, hiszen a hivatalos felkészülés a következő szezonra csak múlt héten vette kezdetét.
Az első edzésen már ott voltak az új magyar igazolások is: Buzás Bence, Filipovity Péter, Simon Benedek és Tarján Izsák.
Komoly erősítés a kaposvári kosarasoknál: Amerikából tér haza Filipovity Péter
A program a tavalyihoz hasonlóan felmérésekkel indult, amit Braniszlav Dzunics vezetőedző, valamint Hendlein Roland, Puska Zoltán és Szalai Gyula köszöntője előzött meg.
A játékosok fizikai állapotát ezúttal is Fekete Judit gyógytornász mérte fel, aki a sérülések utáni gyors visszatérésekért felel, míg a megfelelő erőnlétért ismét Fehér Iván felel. Az új érkezőket Palka Gergely csapatorvos vizsgálta meg. A szakmai stábban nem történt változás: Dzunics mester munkáját továbbra is Filipovics Gordan és Szőke Balázs segíti, a gyúró Horváth Tamás, a techikai vezető Mihályfalvi Péter.
Maradok vs. érkezők
Maradt vagy hosszabbított: Darrion Trammell, Gáspár Benedek, Kis Raul, Nagy Barnabás, Paár Márk, Puska Bence, Rosics Uros, Szőke Bálint, Völgyi Marcell.
Érkezett: Anthony Walker, Bakai Barnabás, Buzás Bence, Filipovity Péter, Mylik Wilson, Simon Benedek, Tarján Izsák, Jadyn Parker.
Távozott: Antalics Dániel, Bogdán Benedek, Fehérvári Csegő, Hajduk Attila, Kocsis Zalán, Markovics Luka, Mészáros Ágoston.
Külön öröm, hogy a tavalyi szezon egyik legjobb fiatalja, Pucz Zalán élete első profi szerződését írta alá, amely 2027 nyaráig szól. A következő szezonban kölcsönben a Jászberényben folytatja, ahol az U20-as szabály révén bőven jut majd neki játékidő Szarvas Gábor irányítása alatt.
A felkészülési program is hivatalossá vált
Augusztus 22., MVM-OSE Lions – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Augusztus 27., Cibona Zagreb – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Augusztus 30., Atomerőmű SE – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Szeptember 5., Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK (Nagykanizsa)
Szeptember 6., Kometa-KVGY Kaposvári KK – Alba Fehérvár (Marcali)
Szeptember 12-13., Orosz László Emléktorna (Kometa-KVGY Kaposvári KK, Endo Plus Service-Honvéd, NKA Universitas Pécs, SZTE-Szedeák)
Szeptember 19-20., Göcsej Kupa, Zalaegerszeg (Zalakerámia ZTE KK, Kometa-KVGY Kaposvári KK, Egis Körmend, Traiskirchen Lions)