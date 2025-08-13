208 centis amerikai centert igazolt a Kaposvári KK – Jadyn Parkerrel teljes a keret

Újabb erősítés érkezett Kaposvárra, a 23 éves amerikai center, Jadyn Parker személyében. Ezzel teljessé vált a Kaposvári Kosárlabda Klub 2025/2026-os kerete.

Az amerikai center palánk alatti játéka nagy segítség lehet a Kaposvári Kosárlabda Klubnak Fotó: North Florida University

A 208 centis játékos három idényt húzott le az NCAA-ban a North Florida együttesében, majd utolsó egyetemi évében az East Tennessee State színeiben szerepelt. A 2023/2024-es szezonban 35 mérkőzésen mindannyiszor kezdőként lépett pályára, meccsenként 2,1 blokkot és 6,5 lepattanót (ebből 2,9 támadót) jegyzett, 47 százalékos mezőnymutatóval.

Parker az előző idényt a ciprusi élvonalban töltötte, ahol közel dupla-duplát átlagolt: 11,6 pontot, 8,3 lepattanót és 1,9 blokkolt dobást mérkőzésenként. Volt, hogy 22 ponttal és 16 lepattanóval zárt egy találkozót. Érdekesség, hogy a ciprusi időszak előtt a patinás AEK Athén csapatánál is megfordult, ahol rövid ideig erősítette a görög sztáregyüttest.



A Kaposvári Kosárlabda Klub megkezdte a felkészülést

A feljutás után nem pihent sokáig a Kaposvári KK, hiszen a hivatalos felkészülés a következő szezonra csak múlt héten vette kezdetét.

Az első edzésen már ott voltak az új magyar igazolások is: Buzás Bence, Filipovity Péter, Simon Benedek és Tarján Izsák.