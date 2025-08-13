augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

52 perce

208 centis amerikai centert igazolt a Kaposvári KK – Jadyn Parkerrel teljes a keret

Címkék#Braniszlav Dzunics#keret#Hendlein Roland#Jászberény#Kaposvári Kosárlabda Klub

Jadyn Parker palánk alatti jelenléte komoly erősítés lehet a somogyiaknak a következő idényben. A 208 centis amerikai center védekezésben és lepattanózásban is kiemelkedő statisztikákkal érkezik a Kaposvári Kosárlabda Klubhoz.

Sonline.hu

Újabb erősítés érkezett Kaposvárra, a 23 éves amerikai center, Jadyn Parker személyében. Ezzel teljessé vált a Kaposvári Kosárlabda Klub 2025/2026-os kerete.

Jadyn Parker a 2025/2026-os szezont a Kaposvári Kosárlabda Klub kötelékében tölti
Az amerikai center palánk alatti játéka nagy segítség lehet a Kaposvári Kosárlabda Klubnak Fotó: North Florida University

A 208 centis játékos három idényt húzott le az NCAA-ban a North Florida együttesében, majd utolsó egyetemi évében az East Tennessee State színeiben szerepelt. A 2023/2024-es szezonban 35 mérkőzésen mindannyiszor kezdőként lépett pályára, meccsenként 2,1 blokkot és 6,5 lepattanót (ebből 2,9 támadót) jegyzett, 47 százalékos mezőnymutatóval.

Parker az előző idényt a ciprusi élvonalban töltötte, ahol közel dupla-duplát átlagolt: 11,6 pontot, 8,3 lepattanót és 1,9 blokkolt dobást mérkőzésenként. Volt, hogy 22 ponttal és 16 lepattanóval zárt egy találkozót. Érdekesség, hogy a ciprusi időszak előtt a patinás AEK Athén csapatánál is megfordult, ahol rövid ideig erősítette a görög sztáregyüttest.


A Kaposvári Kosárlabda Klub megkezdte a felkészülést

A feljutás után nem pihent sokáig a Kaposvári KK, hiszen a hivatalos felkészülés a következő szezonra csak múlt héten vette kezdetét.
Az első edzésen már ott voltak az új magyar igazolások is: Buzás Bence, Filipovity Péter, Simon Benedek és Tarján Izsák.

A program a tavalyihoz hasonlóan felmérésekkel indult, amit Braniszlav Dzunics vezetőedző, valamint Hendlein Roland, Puska Zoltán és Szalai Gyula köszöntője előzött meg.
A játékosok fizikai állapotát ezúttal is Fekete Judit gyógytornász mérte fel, aki a sérülések utáni gyors visszatérésekért felel, míg a megfelelő erőnlétért ismét Fehér Iván felel. Az új érkezőket Palka Gergely csapatorvos vizsgálta meg. A szakmai stábban nem történt változás: Dzunics mester munkáját továbbra is Filipovics Gordan és Szőke Balázs segíti, a gyúró Horváth Tamás, a techikai vezető Mihályfalvi Péter.
 

Maradok vs. érkezők


Maradt vagy hosszabbított: Darrion Trammell, Gáspár Benedek, Kis Raul,  Nagy Barnabás, Paár Márk, Puska Bence, Rosics Uros, Szőke Bálint, Völgyi Marcell.
Érkezett: Anthony Walker, Bakai Barnabás, Buzás Bence, Filipovity Péter, Mylik Wilson, Simon Benedek, Tarján Izsák, Jadyn Parker.
Távozott: Antalics Dániel, Bogdán Benedek, Fehérvári Csegő, Hajduk Attila, Kocsis Zalán, Markovics Luka, Mészáros Ágoston.

Külön öröm, hogy a tavalyi szezon egyik legjobb fiatalja, Pucz Zalán élete első profi szerződését írta alá, amely 2027 nyaráig szól. A következő szezonban kölcsönben a Jászberényben folytatja, ahol az U20-as szabály révén bőven jut majd neki játékidő Szarvas Gábor irányítása alatt.
 

A felkészülési program is hivatalossá vált


Augusztus 22., MVM-OSE Lions – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Augusztus 27., Cibona Zagreb – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Augusztus 30., Atomerőmű SE – Kometa-KVGY Kaposvári KK
Szeptember 5., Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK (Nagykanizsa)
Szeptember 6., Kometa-KVGY Kaposvári KK – Alba Fehérvár (Marcali)
Szeptember 12-13., Orosz László Emléktorna (Kometa-KVGY Kaposvári KK, Endo Plus Service-Honvéd, NKA Universitas Pécs, SZTE-Szedeák)
Szeptember 19-20., Göcsej Kupa, Zalaegerszeg (Zalakerámia ZTE KK, Kometa-KVGY Kaposvári KK, Egis Körmend, Traiskirchen Lions)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu