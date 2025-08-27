augusztus 27., szerda

Labdarúgás

1 órája

Bárki találkozhat a kaposvári futball-legendákkal

Címkék#feljutás#Kaposvári Rákóczi FC#NB I

Pénteken újra találkoznak egymással a kaposvári labdarúgás legendái. Szintre napra pontosan ötven évvel ezelőtt játszotta első élvonalbeli találkozóját a Kaposvári Rákóczi FC. A jubileumra programsorozattal emlékeznek.

Klein Péter Nándor

Szinte napra pontosan ötven évvel ezelőtt játszotta első NB I.-es bajnoki mérkőzését a Kaposvári Rákóczi FC. A klubtörténelmi esemény emlékezetesre sikerült, hiszen az újonc somogyiak Burcsa Győző duplájával legyőzték a Vasast. A találkozóra az akkori tudósítások szerint 22.000 ember volt kíváncsi. A feljutást, illetve az első NB I.-es gyönyörű pillanatait még sokan őrzik az emlékeikben, s még számos Rákóczi-szurkoló tudja felsorolni fejből az akkori csapatot. 

A Kaposvári Rákóczi FC először 1975-ben jutott élvonalba
Bőzöny János és Burcsa Győző is tagja volt az 1975-ben NB I.-be jutó Kaposvári Rákóczinak
Fotó: Lang Róbert

Ünnepel a Kaposvári Rákóczi 

Pénteken az ötven évvel ezelőtti történelmi események méltó megünneplésére készülnek az egykori játékosok, a klub és a város. Az eseménysorozat a városházán kezdődik, ahol Szita Károly polgármester fogadja az akkori csapatot és azokat, akik nélkül nem sikerült volna a feljutás. Ezt követően, 15.30 órakor egy emléktábla-avatásra kerül sor a Rákóczi Stadionnál, majd a Kaposvári Rákóczi Baráti Körének szervezésében egy állófogadásra és egy kötetlen beszélgetésre várják az érdeklődőket a stadion első emeletén található média teremben. A folytatásban, 17.00 órakor pedig Varga István: A néma város megszólal című könyvének bemutatójára várnak mindenkit a szervezők, aminek ugyancsak a Rákóczi Stadion ad otthont.

 

