Bárki találkozhat a kaposvári futball-legendákkal

Szinte napra pontosan ötven évvel ezelőtt játszotta első NB I.-es bajnoki mérkőzését a Kaposvári Rákóczi FC. A klubtörténelmi esemény emlékezetesre sikerült, hiszen az újonc somogyiak Burcsa Győző duplájával legyőzték a Vasast. A találkozóra az akkori tudósítások szerint 22.000 ember volt kíváncsi. A feljutást, illetve az első NB I.-es gyönyörű pillanatait még sokan őrzik az emlékeikben, s még számos Rákóczi-szurkoló tudja felsorolni fejből az akkori csapatot.

Bőzöny János és Burcsa Győző is tagja volt az 1975-ben NB I.-be jutó Kaposvári Rákóczinak

Fotó: Lang Róbert

Ünnepel a Kaposvári Rákóczi

Pénteken az ötven évvel ezelőtti történelmi események méltó megünneplésére készülnek az egykori játékosok, a klub és a város. Az eseménysorozat a városházán kezdődik, ahol Szita Károly polgármester fogadja az akkori csapatot és azokat, akik nélkül nem sikerült volna a feljutás. Ezt követően, 15.30 órakor egy emléktábla-avatásra kerül sor a Rákóczi Stadionnál, majd a Kaposvári Rákóczi Baráti Körének szervezésében egy állófogadásra és egy kötetlen beszélgetésre várják az érdeklődőket a stadion első emeletén található média teremben. A folytatásban, 17.00 órakor pedig Varga István: A néma város megszólal című könyvének bemutatójára várnak mindenkit a szervezők, aminek ugyancsak a Rákóczi Stadion ad otthont.