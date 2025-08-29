Győzelemmel kezdte a szezont a Kaposvári VK

A BENU Magyar Kupával kezdődött az idény a Kaposvári VK számára. A somogyiak korán keltek pénteken, ugyanis 11.00 órakor már tétmeccs várt rájuk a fővárosi Hajós Alfréd Sportuszodában. A KVK teljesítményét azonban ez nem befolyásolta, az első támadásukból Dőry Farkas találatával megszerezték a vezetést, amit fokozatosan növeltek. A második negyed elején bár egy gólra megközelítette a kaposváriakat a KSI, de ifjabb Berta József akciótalálatával újra visszaállt a kétgólos, nyugtatólag előny.

Legyőzte a KSI együttesét a Kaposvári VK a Magyar Kupa első meccsén

Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A fordulást követően felváltva estek a találatok, viszont a gólzáporból is a somogyiak jöttek ki jobban, így az utolsó felvonásra már csak egy nyitott kérdés maradt: a KVK hány találattal nyeri meg a nap első mérkőzését. Ez végül hárommal sikerült, így jól indult az idény a Kaposvári VK számára.

Még egy meccs vár a kaposváriakra

A Kaposvári VK a folytatásban, ma 17.00 órakor a házigazda UVSE ellen ugrik vízbe. A C csoport utolsó mérkőzésére a KSI–UVSE találkozóra szombaton 10.00 órakor kerül sor. Amennyiben a KVK este is győzelmet arat, úgy hat pontjával biztosan továbbjut a csoportból, s várhatja az ellenfelet a legjobb nyolc között.

BENU Magyar Kupa, C csoport

KSI SE–Kaposvári VK 11–14 (3–5, 3–2, 4–5, 1–2)

Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda. Vezette: Petik A., Varga M.

KSI SE: Fejes – Turán (3), Mezei (1), Kósi (3), Tyukodi, Kovács M. (1), Irmes (1). Csere: Fórián (kapus), Fodor D., Kurucz, Molnár Á. (1), Kiss Á., Rónay (1), Rácz. Vezetőedző: Horváth János.

Kaposvári VK: Szilágyi Á. – Dóczi (1), Dőry (3), ifj. Berta (2), Baj (4), Pellei K. (1), Takács K. Csere: Gaszt (1), Bede (1), Juhász-Szelei, Szabó G. (1), Vindisch, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 8/5, illetve 8/4.

Gól, ötméteresből: 3/2, illetve 2/2.

Kipontozódott: Takács K. (21. perc) Juhász-Szelei (26. perc), ifj. Berta (27. perc).