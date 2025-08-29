augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Győzelemmel kezdte a szezont a Kaposvári VK

Címkék#BENU Magyar Kupa#KSI#Kaposvári VK

A BENU Magyar Kupa C csoportjában, péntek délelőtt elsőként a KSI ellen ugrottak medencébe Surányi László tanítványai. A Kaposvári VK jól kezdte a találkozót, s végül győzelemmel zárta az idény első tétmeccsét.

Klein Péter Nándor

A BENU Magyar Kupával kezdődött az idény a Kaposvári VK számára. A somogyiak korán keltek pénteken, ugyanis 11.00 órakor már tétmeccs várt rájuk a fővárosi Hajós Alfréd Sportuszodában. A KVK teljesítményét azonban ez nem befolyásolta, az első támadásukból Dőry Farkas találatával megszerezték a vezetést, amit fokozatosan növeltek. A második negyed elején bár egy gólra megközelítette a kaposváriakat a KSI, de ifjabb Berta József akciótalálatával újra visszaállt a kétgólos, nyugtatólag előny. 

nyert a Kaposvári VK
Legyőzte a KSI együttesét a Kaposvári VK a Magyar Kupa első meccsén
Fotóillusztráció: Andrássy Zoltán

A fordulást követően felváltva estek a találatok, viszont a gólzáporból is a somogyiak jöttek ki jobban, így az utolsó felvonásra már csak egy nyitott kérdés maradt: a KVK hány találattal nyeri meg a nap első mérkőzését. Ez végül hárommal sikerült, így jól indult az idény a Kaposvári VK számára.

Még egy meccs vár a kaposváriakra

A Kaposvári VK a folytatásban, ma 17.00 órakor a házigazda UVSE ellen ugrik vízbe. A C csoport utolsó mérkőzésére a KSI–UVSE találkozóra szombaton 10.00 órakor kerül sor. Amennyiben a KVK este is győzelmet arat, úgy hat pontjával biztosan továbbjut a csoportból, s várhatja az ellenfelet a legjobb nyolc között.

BENU Magyar Kupa, C csoport

KSI SE–Kaposvári VK 11–14 (3–5, 3–2, 4–5, 1–2)

Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda. Vezette: Petik A., Varga M.
KSI SE: Fejes – Turán (3), Mezei (1), Kósi (3), Tyukodi, Kovács M. (1), Irmes (1). Csere: Fórián (kapus), Fodor D., Kurucz, Molnár Á. (1), Kiss Á., Rónay (1), Rácz. Vezetőedző: Horváth János.
Kaposvári VK: Szilágyi Á. – Dóczi (1), Dőry (3), ifj. Berta (2), Baj (4), Pellei K. (1), Takács K. Csere: Gaszt (1), Bede (1), Juhász-Szelei, Szabó G. (1), Vindisch, Somogyvári. Vezetőedző: Surányi László.
Gól, emberelőnyből: 8/5, illetve 8/4.
Gól, ötméteresből: 3/2, illetve 2/2.
Kipontozódott: Takács K. (21. perc) Juhász-Szelei (26. perc), ifj. Berta (27. perc).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu