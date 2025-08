Fővárosi csapatok ellen küzd a kupában a Kaposvári VK

A Kaposvári Vízilabda Klub hétfőn elkezdte a felkészülést a következő idényre. A pólósok a medence mellett a konditeremben is rengeteg időt töltenek, hogy a lehető legjobb formában várják a rajtot. Surányi László tanítványaira elsőként a BENU Magyar Kupában várnak feladatok, ugyanis szerdán kisorsolták a csoportokat. A Kaposvári VK két fővárosi gárdával, az UVSE-vel és a KSI-vel küzd a legjobb nyolc közé jutásért. A csoportmeccseket tornarendszerben rendezik meg, a kiírás szerint augusztus 29-30-31-én. A helyszínek és a pontos időpontok később kerülnek kiírásra.

A Kaposvári VK a Magyar Kupával kezdi az új idényt

Fotó: Muzslay Péter

A csoportkörben 12 klub vesz részt, melyeket négy csoportba soroltak, innét az elsők jutnak tovább a legjobb nyolc közé, ahol csatlakozik majd a küzdelmekhez a négy kiemelt gárda, a Ferencváros, a Vasas, a BVSC-Zugló és a Szolnok. A negyeddöntők párosítását vaksorsolással készítik el, s a párharcok oda-visszavágós rendszerben zajlanak majd (szeptember 12-én és 14-én), a pályaválasztó mind a négy párnál az elsőként kisorsolt csapat lesz.

A Kaposvári VK sorozatban a 15. szezonjára készül a világ legerősebb nemzeti bajnokságában, az E.ON OB I.-ben. Érdekesség, hogy Surányi László, aki 2019-ben vette át a Kaposvár irányítását, immáron a hetedik idényét kezdi a csapat élén, mint vezetőedző, azt megelőzően pedig két idényig volt a KVK játékosa az első osztályban.

Négyen érkezett a Kaposvári VK csapatához

Az idény előtt a kaposvári klub négy játékos érkezését jelentette be. A somogyiaknál folytatja pályafutását Gaszt Roland, Takács Kristóf, Dóczi Márton és Szabó Gergő is. Ahogy azt korábban írtuk, hárman távoztak. Pellei Frank hazatér Szentesre, Fülöp Bence szeretne több időt együtt tölteni a családjával, így ő is távozik, akárcsak a saját nevelésű játékos, Vörös Tamás, aki egy amerikai egyetemen folytatja tanulmányait.