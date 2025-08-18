29 perce
Nem gondolnak a kiesésre, inkább Európa kapuját szeretnék ostrom alá venni
A jól bevált recepten ne változtass! Akár ez is lehetne a Kaposvári VK vezetőinek jelmondata, ugyanis az E.ON férfi vízilabda OB I.-ben szereplő klub immáron a hetedik idényének fut neki Surányi László irányításával.
– Sorozatban hetedik alkalommal kezdődött meg a munka Surányi László sípszavára a Kaposvári Vízilabda Klub OB I.-es csapatánál. A felkészülés javában zajlik, hiszen a csapat augusztus 29-én, a fővárosban ugrik vízbe, hogy a Benu Magyar Kupa csoportkörében megmérkőzzön a KSI és az UVSE gárdájával.
– Még a munka elején járunk, de a kupára próbáljuk összeszedni magunkat – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Mi kezdtük legkésőbb a felkészülést az OB I.-es mezőnyben, de ez nem feltétlen hátrány. Hosszú idény vár ránk, és a hosszabb nyári pihenés az idény végén hasznunkra is válhat. Az UVSE és a KSI is jóval előttünk kezdte a felkészülést, de ezzel nem foglalkozunk. Két fiatal, sokat mozgó csapat ellen játszunk majd. Ez korábban mindig kihívás volt számunkra, ráadásul egy nap alatt két mérkőzés vár ránk, ami nem könnyű, de a cél a továbbjutás.
– A bajnokság rendszere ismét átalakul, az alapszakaszban nem kétszer, hanem csak egyszer találkoznak egymással a csapatok, ezáltal viszont talán tervezhetőbb lesz az idény.
– Ezúttal heti egy mérkőzésünk lesz a bajnokságban, bár télen közel száz napos szünet következik az Európa-bajnokság miatt. Ismét egyfordulós alapszakasz lesz, ami sokat számít: nem mindegy, melyik fontos találkozót játsszuk hazai medencében, és melyiket idegenben. A sorsolás alapján sajnos több élet-halál meccset, mint például az OSC és a Szentes ellenit is idegenben kell megvívnunk, de ehhez is próbálunk alkalmazkodni.
– Évről-évre változik az OB I. lebonyolítása. Hogyan lehet ehhez igazodni?
– Mindig alkalmazkodni kell, hiszen talán nem is játszottunk két idényen keresztül ugyanazokkal a szabályokkal. Kíváncsian várom, mit hoznak a változások.
A Kaposvári VK az egyetlen OB I.-es vízilabdacsapat a Dunántúlon
– A Pécs kiesésével Kaposvár maradt az egyetlen OB I.-es vízilabdacsapat a régióban. Ez mekkora nehézséget jelent?
– Nagyon nagyot. Az egész Dunántúlon nincs más élvonalbeli csapat, így edzőmérkőzések szempontjából szűkösek a lehetőségeink. Ez is az egyik oka annak, hogy a Magyar Kupában szeretnénk továbbjutni a csoportból, mert így több tétmérkőzés várna ránk. Ugyanakkor van előnye is: Kaposvár az egész régiót képviselheti a legmagasabb osztályban.
Változások a szabályokban és a keretben
– A játékoskeretben milyen változások történtek?
– Öten távoztak, négyen érkeztek, főleg fiatalok, akiktől a lendületet várom. Maradtak a rutinos játékosaink: Vindisch Ferenc, Hárai Balázs, Juhász-Szelei Norbert. Bízom benne, hogy egy remek egyveleget alkot a keret. Nehéz lesz Fülöp Bence és Pellei Frank pótlása, de bízom benne, hogy a lendületes fiatalok megoldják a feladatot.
Légiósok helyett csak magyar játékosok
– Továbbra is csak magyar játékosok alkotják a keretet. Ez klubfilozófia?
– Inkább anyagi megfontolás. Egy jó légiós drága, és a vízilabdában plusztámogatást kap az a klub, amely kizárólag magyar játékosokra épít. Mi ezt a pénzt saját nevelésű tehetségekre és hazai játékosokra fordítjuk.
– Hetedik idényét kezdi Kaposváron. Megmaradt a kezdeti lendület?
– Igen. A szezon eleje mindig jó időszak: nincs még meccs miatti idegeskedés, csak kemény fizikai munka. Büszke vagyok, hogy idáig eljutottunk. Amikor átvettem a csapatot, a cél a bent maradás és a túlélés volt, ma pedig már komoly célok vannak, a kiesés már eszünkbe sem jut. Kétszer bekerültünk a felsőházba, ami a költségvetésünkhöz képest egy kiugró eredmény. Bízom benne, hogy ezen az úton megyünk tovább.
- Reális lehet az európai kupaindulás?
– Igen, ha szerencsénk is van, elérhetjük. Egy kisvárosnak, névszponzor nélkül, ez óriási dolog lenne. A hatodik hely megszerzésével kijutnánk a nemzetközi porondra. Ugyanakkor a nyolcba kerülés is nehéz, annyira kiegyenlített a mezőny.