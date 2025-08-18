Nem gondolnak a kiesésre, inkább Európa kapuját szeretnék ostrom alá venni

– Sorozatban hetedik alkalommal kezdődött meg a munka Surányi László sípszavára a Kaposvári Vízilabda Klub OB I.-es csapatánál. A felkészülés javában zajlik, hiszen a csapat augusztus 29-én, a fővárosban ugrik vízbe, hogy a Benu Magyar Kupa csoportkörében megmérkőzzön a KSI és az UVSE gárdájával.

– Még a munka elején járunk, de a kupára próbáljuk összeszedni magunkat – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Mi kezdtük legkésőbb a felkészülést az OB I.-es mezőnyben, de ez nem feltétlen hátrány. Hosszú idény vár ránk, és a hosszabb nyári pihenés az idény végén hasznunkra is válhat. Az UVSE és a KSI is jóval előttünk kezdte a felkészülést, de ezzel nem foglalkozunk. Két fiatal, sokat mozgó csapat ellen játszunk majd. Ez korábban mindig kihívás volt számunkra, ráadásul egy nap alatt két mérkőzés vár ránk, ami nem könnyű, de a cél a továbbjutás.

Surányi László a hetedik idényét kezdte a Kaposvári VK vezetőedzőjeként

Fotó: Kaposvári VK

– A bajnokság rendszere ismét átalakul, az alapszakaszban nem kétszer, hanem csak egyszer találkoznak egymással a csapatok, ezáltal viszont talán tervezhetőbb lesz az idény.

– Ezúttal heti egy mérkőzésünk lesz a bajnokságban, bár télen közel száz napos szünet következik az Európa-bajnokság miatt. Ismét egyfordulós alapszakasz lesz, ami sokat számít: nem mindegy, melyik fontos találkozót játsszuk hazai medencében, és melyiket idegenben. A sorsolás alapján sajnos több élet-halál meccset, mint például az OSC és a Szentes ellenit is idegenben kell megvívnunk, de ehhez is próbálunk alkalmazkodni.

– Évről-évre változik az OB I. lebonyolítása. Hogyan lehet ehhez igazodni?

– Mindig alkalmazkodni kell, hiszen talán nem is játszottunk két idényen keresztül ugyanazokkal a szabályokkal. Kíváncsian várom, mit hoznak a változások.

A Kaposvári VK az egyetlen OB I.-es vízilabdacsapat a Dunántúlon

– A Pécs kiesésével Kaposvár maradt az egyetlen OB I.-es vízilabdacsapat a régióban. Ez mekkora nehézséget jelent?

– Nagyon nagyot. Az egész Dunántúlon nincs más élvonalbeli csapat, így edzőmérkőzések szempontjából szűkösek a lehetőségeink. Ez is az egyik oka annak, hogy a Magyar Kupában szeretnénk továbbjutni a csoportból, mert így több tétmérkőzés várna ránk. Ugyanakkor van előnye is: Kaposvár az egész régiót képviselheti a legmagasabb osztályban.