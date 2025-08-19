Kaposváron készült az olasz csapat

A Prikidánovics Nándor által irányított Kaposvári VK utánpótlás-csapata már korábban elkezdte a felkészülést, de sikerült úgy kialakítani a programot, hogy mindkét csapat fejlődhessen és közben jól is érezze magát. A reggeli edzéseken főként az állóképesség fejlesztésén volt a hangsúly, délután pedig előkerültek a labdák is, és természetesen az egymás elleni játék sem maradt el.

Magyar-olasz barátság a Virágfürdőben

Fotó: Kaposvári VK

Szombaton Balatonfenyvesen zárult a közös program, ahol a sport mellett a szórakozásé volt a főszerep.

– Ez a négy nap nemcsak szakmailag volt hasznos, hanem rengeteg élménnyel is gazdagodtunk. Ezúton is szeretném megköszönni a genovai csapat látogatását, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban – mondta a KVK honlapjának Prikidánovics Nándor, a Kaposvári Vízilabda Klub utánpótlásedzője.