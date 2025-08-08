augusztus 8., péntek

László névnap

Kosárlabda

2 órája

Kaposváriakkal a soraiban nyert meccset az Eb-n a kosárlabda-válogatott

Címkék#u16#kaposvári#Inalegwu#Európa#bajnokság#kosárlabda#Magyarország

Megnyerte a csehek elleni összecsapását a B divíziós Európa-bajnokságon a magyar U16-os válogatott. A kaposvári Bakai Barnabás és Gáspár Benedek is részese volt a sikernek.

Sonline.hu

U16-os, B divíziós Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló: 

Csehország–Magyarország 74–77 (12–23, 24–7, 23–27, 15–20)
Észak-Macedónia, Szkopje, Sports Centre Jane Sandanski. Vezette:: Milosav Kaludjerovic (montenegrói), Yurii Shcherbak (ukrán), Aleksandar Radonjic (osztrák).
Csehország: Kacirek (5/3), J. Chaloupka (8), Malik (8/6), Buben (13), Houska (8/3). Csere: R. Chaloupka (-), Gronsky (16/3), Kopecky (9/3), Hutyra (-), Blabolil (7), Hranos (-).
Magyarország: Gáspár V. (18/9), Papp (4/3), Nagy (12/3), Szafkó (8), Gáspár B. (6). Csere: Zöldi (-), Inalegwu (3), Bakai (-), Markoházi (5/3), Rozmán (21), Domján (-). Szövetségi edző: Ferenczi Tamás. Edzők: Horváth Imre, Halmai Balázs.

 

 

