Az utolsó napon sem maradtunk kaposvári érem nélkül

A szombat esti döntőkkel zárult a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában rendezett MVM ifjúsági úszó országos bajnokság. A négy napos viadal során remekül szerepeltek a házigazda Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) úszói, aki ezúttal sem dőltek hátra, ugyanis a leghosszabb szám, a 800 méteres gyorsúszás fináléjába két kaposvári versenyző is bejutott. Gulyás Fanni, aki 1500 méteren bronzérmet szerzett, ezúttal hatodik lett, míg Király Flóra, aki 1500 méteren ezüst-, míg és 400 méteren bronzérmet nyert, most is a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

A KASI serdülő versenyzője, Gulyás Fanni a hatodik helyen végzett 800 gyorson

Fotó: Muzslay Péter

A folytatásban Vince Marcell a 100 méretes pillangóúszás B döntőjében a hetedik helyen végzett. A házigazda KASI sportolóin kívül a marcali NivoMed úszói vettek részt a kaposvári ifjúsági országos bajnokságon. Utóbbi egyesület sportolói közül Gadányi Hédi több ízben is szerepelt a B döntőkben.

Kitett magáért a KASI

– Egy nagyon eredményes országos bajnokságot tudhatunk magunk mögött – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – A szervezés is kiváló volt, az uszoda, a város és a KASI dolgozói közül is mindenki beletette a szívét-lelkét ebbe a versenybe, amit a sportolók teljesítménye koronázott meg, hiszem egy arany-, három ezüst- és öt bronzérmet szereztek és a pontversenyben is az előkelő ötödik helyet szereztük meg. Többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ki kell emelni Kakuk Koppányt, akitől mindig jó eredményeket várunk. Király Flóra a nehézségek ellenére megmutatta, hogy mekkora akaratereje van, hiszen az utolsó napon, 800 méter gyorson is egyéni csúcsot tudott dönteni, remélem, hogy ezzel kijut az ifjúsági Európa-bajnokságra. Gulyás Fanni serdülőkét tudott érmet szerezni, illetve Juhász Anna is hasonló korosztályú sportolókét egyesületi pontokat gyűjtött, míg Sárközi Szabolcs rendre a döntőkben szerepelt.