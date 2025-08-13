augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Strandröplabda

Két röplabdásra emlékeztek Kaposváron, Pécsről és Gödöllőről is érkeztek

A négy versenyszámban – nők, férfiak, vegyes páros és seniorok – 18 páros lépett pályára, s összesen 37 mérkőzést játszottak; a házigazda kaposváriak mellett voltak pécsi és gödöllői indulók is.

A Koncz Gábor, Csiszár Géza strandröplabda-emléktorna végeredménye.

Nők (négy csapat): 1. Grábner Tímea, Nógely-Matesz Georgina, 2. Witz Viktória, Borhi Luca, 3. László Nóra, Szántó Alíz.

Férfiak (hat csapat): 1. Zdenkó Dávid, Simon Balázs, 2. Kosaras Botond, Földi Hunor, 3. Böcz Dávid, Farkas Ádám.

Vegyes páros (öt csapat): 1. Witz Viktória, Farkas Ádám, 2. Grábner Tímea, Hervai Bence, 3. Nógely-Matesz Georgina, Hervai Tibor.

Seniorok (három csapat): 1. Németh László, Tuduc György, 2. Farkas Ádám, Hervai Tibor, 3. Tóth Tibor, Guba Sándor.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
