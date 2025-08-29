augusztus 29., péntek

Kézilabda

Jól sikerült a főpróba, jöhet a bajnokság

Címkék#Budai Farkasok#Csurgói KK#Csurgói Kézilabda Klub#Alem Toszkics#K&H Liga#ETO University HT#szezon

Győztes találkozóval zárta a felkészülési mérkőzések sorát Alem Toszkics vezetőedző együttese. A csurgói Kézilabda Klub csapata szeptember 5-én 17 órakor már bajnoki pontokért lép pályára a győri ETO University HT otthonában.

Sonline.hu

Négy góllal tudott nyerni a nyári előkészületi mérkőzéseit záró Toszkics-csapat. A 2025/2026-os szezonra készülő Csurgói Kézilabda Klub férfi együttese a frissen feljutó Budai Farkasok otthonában győzött – számolt be róla a somogyi alakulat hivatalos közösségi oldala. 

kézilabda
A Budai Farkasok otthonában is nyertek a csurgóiak 
Fotó: Csurgói KK

A csurgóiak jól kezdték a találkozót, majd felzárkóztak vendéglátók, de a szünetre ismét sikerült ellépni. A második játékrész elején kicsit az öltözőben maradtak a somogyiak, de aztán végig irányítani tudtuk a játékot és a 6 gólig jutó Urban Pipp vezetésével 26:22-re nyertek. 
Folytatás immáron a bajnokságban, jövő pénteken a Győr otthonában.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
