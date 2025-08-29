1 órája
Jól sikerült a főpróba, jöhet a bajnokság
Győztes találkozóval zárta a felkészülési mérkőzések sorát Alem Toszkics vezetőedző együttese. A csurgói Kézilabda Klub csapata szeptember 5-én 17 órakor már bajnoki pontokért lép pályára a győri ETO University HT otthonában.
Négy góllal tudott nyerni a nyári előkészületi mérkőzéseit záró Toszkics-csapat. A 2025/2026-os szezonra készülő Csurgói Kézilabda Klub férfi együttese a frissen feljutó Budai Farkasok otthonában győzött – számolt be róla a somogyi alakulat hivatalos közösségi oldala.
A csurgóiak jól kezdték a találkozót, majd felzárkóztak vendéglátók, de a szünetre ismét sikerült ellépni. A második játékrész elején kicsit az öltözőben maradtak a somogyiak, de aztán végig irányítani tudtuk a játékot és a 6 gólig jutó Urban Pipp vezetésével 26:22-re nyertek.
Folytatás immáron a bajnokságban, jövő pénteken a Győr otthonában.