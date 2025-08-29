Jól sikerült a főpróba, jöhet a bajnokság

Négy góllal tudott nyerni a nyári előkészületi mérkőzéseit záró Toszkics-csapat. A 2025/2026-os szezonra készülő Csurgói Kézilabda Klub férfi együttese a frissen feljutó Budai Farkasok otthonában győzött – számolt be róla a somogyi alakulat hivatalos közösségi oldala.

A Budai Farkasok otthonában is nyertek a csurgóiak

Fotó: Csurgói KK

A csurgóiak jól kezdték a találkozót, majd felzárkóztak vendéglátók, de a szünetre ismét sikerült ellépni. A második játékrész elején kicsit az öltözőben maradtak a somogyiak, de aztán végig irányítani tudtuk a játékot és a 6 gólig jutó Urban Pipp vezetésével 26:22-re nyertek.

Folytatás immáron a bajnokságban, jövő pénteken a Győr otthonában.

