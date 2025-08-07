Kiütötte Marokkót a nyitányon a válogatott

Nem volt egy súlycsoportban a két alakulat az egyiptomi U19-es kézilabda világbajnokság első mérkőzésén. A magyar együttes amely a Nemzeti Kézilabda Akadémia két volt játékosát, Zakor Zalánt és Eklemovic Márkót, valamint a balatonbogláriakhoz érkező Mészáros Mátét is soraiban tudja már a félidő végéig tetemes előnyt harcolt ki. Valóságos robbanórajt volt a világbajnokságon.

Nem okozott gondot Marokkó. Kiütéssel kezdett a piros mezes U19-es magyar férfikézilabda-válogatott a vb-n. Fotó: Jure Erzen

Edzőmeccsel kezdett a férfiválogatott az U19-es kézilabda vb-n

A végeredmény pedig egy pillanatig sem volt kérdéses. A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe – adta hírül a Magyar Kézilabda Szövetség.

U19-es férfikézilabda világbajnokság, B-csoport, 1. forduló:

Magyarország–Marokkó 45–20 (25–11)

Egyiptom, Gíza, Vezette: Metalari, Nikolovszki (északmacedónok).

Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 3 (1), Eklemovic 4, Fazekas M. 2, Furka 5, Gáncs-Pető 8 (2), Hoffmann 6, Horváth-Garaba, Józsa 2, Kucsera 1, Mészáros 5, Racskó 1, Szujó 2, Szökrényes 3, Vincze 3. Szövetségi edző: Gulyás István.

Marokkó: Billal, El Mouadar, Lakrim (kapusok), Aitelhaj 1, Arent-Mansour 1, Ayoub 1, Azouagh, Baguere 4, El Haddouchi, El Hammoumi, El Hassan 7 (7), Lemaizi 1, Nouali 1, Ouajouden 3, Sinitambirivoutin 1, Soheib. Szövetségi edző: Khalid El Fil.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 9/7.

További eredmény:

Svájc–Koszovó 35–25 (16–13)

Csoportbeosztás (zárójelben a 2024-es U18-as Európa-bajnokságon elért helyezés):

A-csoport: Svédország (1.), Portugália (10.), Kuvait, Ausztria (16.)

B-csoport: Magyarország (3.), Svájc (11.), Marokkó, Koszovó

C-csoport: Szerbia (6.), Spanyolország (8.), Horvátország (13.), Algéria

D-csoport: Izland (4.), Brazília, Guinea, Szaúd-Arábia

E-csoport: Németország (5.), Szlovénia (9.), Uruguay, Feröer-szigetek (15.)

F-csoport: Norvégia (7.), Franciaország (12.), Argentína, Mexikó

G-csoport: Egyiptom, Japán, Dél-Korea, Bahrein

H-csoport: Dánia (2.), Tunézia, Csehország (14.), Egyesült Államok

A magyar válogatott további csoportmérkőzései: Augusztus 8., péntek, 16:15 Koszovó-Magyarország (M4 Sport). Augusztus 9., szombat, 18:30 Magyarország-Svájc (m4sport.hu).

A középdöntő versenynapjai az AB-ágon: augusztus 11., 12.

Negyeddöntők: augusztus 14.

Elődöntők, helyosztók (5-8. helyért): augusztus 15.

Döntő, helyosztók: augusztus 17.