Kézilabda

2 órája

Kiütötte Marokkót a nyitányon a válogatott

Címkék#NEKA#Eklemovic#u19#FTC-Green Collec#Balogh Ádám#handball academy#egyiptomi#Magyarország#kézilabda-vb

Kiütéses sikerrel rajtolt a Marokkó ellen a magyar férfi ifjúsági válogatott. Az első meccsen 25 gólos győzelem született az egyiptomi U19-es kézilabda világbajnokságon.

Sonline.hu

Nem volt egy súlycsoportban a két alakulat az egyiptomi U19-es kézilabda világbajnokság első mérkőzésén. A magyar együttes amely a Nemzeti Kézilabda Akadémia két volt játékosát, Zakor Zalánt és Eklemovic Márkót, valamint a balatonbogláriakhoz érkező Mészáros Mátét is soraiban tudja már a félidő végéig tetemes előnyt harcolt ki. Valóságos robbanórajt volt a világbajnokságon.

kézilabda
Nem okozott gondot Marokkó. Kiütéssel kezdett a piros mezes U19-es magyar férfikézilabda-válogatott a vb-n. Fotó: Jure Erzen

Edzőmeccsel kezdett a férfiválogatott az U19-es kézilabda vb-n

A végeredmény pedig egy pillanatig sem volt kérdéses. A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe – adta hírül a Magyar Kézilabda Szövetség. 

U19-es férfikézilabda világbajnokság, B-csoport, 1. forduló:

Magyarország–Marokkó 45–20 (25–11)
Egyiptom, Gíza, Vezette: Metalari, Nikolovszki (északmacedónok). 
Magyarország: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 3 (1), Eklemovic 4, Fazekas M. 2, Furka 5, Gáncs-Pető 8 (2), Hoffmann 6, Horváth-Garaba, Józsa 2, Kucsera 1, Mészáros 5, Racskó 1, Szujó 2, Szökrényes 3, Vincze 3. Szövetségi edző: Gulyás István.
Marokkó: Billal, El Mouadar, Lakrim (kapusok), Aitelhaj 1, Arent-Mansour 1, Ayoub 1, Azouagh, Baguere 4, El Haddouchi, El Hammoumi, El Hassan 7 (7), Lemaizi 1, Nouali 1, Ouajouden 3, Sinitambirivoutin 1, Soheib. Szövetségi edző: Khalid El Fil.
Kiállítások: 8, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 3/3, ill. 9/7.

  • További eredmény: 

Svájc–Koszovó 35–25 (16–13)

Csoportbeosztás (zárójelben a 2024-es U18-as Európa-bajnokságon elért helyezés):
A-csoport: Svédország (1.), Portugália (10.), Kuvait, Ausztria (16.)
B-csoport: Magyarország (3.), Svájc (11.), Marokkó, Koszovó
C-csoport: Szerbia (6.), Spanyolország (8.), Horvátország (13.), Algéria
D-csoport: Izland (4.), Brazília, Guinea, Szaúd-Arábia
E-csoport: Németország (5.), Szlovénia (9.), Uruguay, Feröer-szigetek (15.)
F-csoport: Norvégia (7.), Franciaország (12.), Argentína, Mexikó
G-csoport: Egyiptom, Japán, Dél-Korea, Bahrein
H-csoport: Dánia (2.), Tunézia, Csehország (14.), Egyesült Államok

A magyar válogatott további csoportmérkőzései: Augusztus 8., péntek, 16:15 Koszovó-Magyarország (M4 Sport). Augusztus 9., szombat, 18:30 Magyarország-Svájc (m4sport.hu).
A középdöntő versenynapjai az AB-ágon: augusztus 11., 12.
Negyeddöntők: augusztus 14.
Elődöntők, helyosztók (5-8. helyért): augusztus 15.
Döntő, helyosztók: augusztus 17.

A magyar válogatott kerete a világbajnokságra:
Kapusok: Balogh Ádám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC).
Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy).
Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK).
Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC).
Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT).
Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged).
Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK).
Szövetségi edző: Gulyás István. Másodedző: Ocsovai Zsolt. Erőnléti edző: Németh Tamás. Gyúró: Bódy Katalin. Technikai vezető: Horváth Róbert.

 

