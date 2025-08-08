3 órája
Vereséget jelentettek a kimaradó helyzetek
Kikapott a horvátoktól, így az 5-8. helyért folytatja a montenegrói Európa-bajnokságot a magyar csapat. Az U17-es női kézilabda válogatott 32–26-os vereséget szenvedett.
Már a mérkőzés első szakaszában ellépett a horvát válogatott, és bár egyszer sikerült felzárkóznia ifjúsági válogatottunknak. Ezt követően ellenfelünk tartani, majd növelni tudta előnyét – számolt be róla a Magyar Kézilabda Szövetség. Jobb volt a horvát helyzetkihasználás.
Jobbak voltak a horvátok az U17-es női kézilabda Eb negyeddöntőjében
A válogatott együttesben Kollár Kata, Nagy Fruzsina, valamint Jobbágy Napsugár képviseli a Nemzeti Kézilabda Akadémia színeit.
– Maximálisan felkészültünk erre a mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy amivel készültünk, hogy a széleken alakítsuk ki azokat a helyzeteket, amikből eredményesek tudunk lenni, ez létre is jött – értékelte a mérkőzést Kun Attila, szövetségi edző. – Tizennyolc olyan szélső ziccerünk volt, amit teljesen tisztán vihettünk kapura, viszont itt az volt a probléma, hogy ebből nyolc helyzetet kihagytunk. A védekezésünk nem volt olyan feszes és megfelelő, mint amire számítottam, sokkal több megállító faultot kellett volna adjunk a keresztmozgások közben. Illetve, a betörési helyzeteket jobban kellett volna lereagáljuk a ketteseknél, ezt nem sikerült megoldanunk. Véleményem szerint kicsit a kapusteljesítményünk is elmaradt az elvárttól, főleg az első félidőben, az a három védett lövés kevés volt. A küzdéssel és az akarással szerintem nem volt problémánk, a mai napon ez a horvát válogatott eredményesebb játékot játszott, és sokkal jobban alkalmazkodott a játékvezetéshez, mint mi. Holnap a keresztjátékban azzal a svájci válogatottal találkozunk, akiknek ugyanolyan a játékuk, mint a mai horvát ellenfelünknek, és egyszer már nem sikerült megfelelően játszanunk ellenük. Remélem, hogy a holnapi napon Svájc ellen sokkal jobban fog sikerülni ez a védekezéses játék, mint az előző mérkőzésen.
– Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon büszke vagyok a lányokra, mint csapatkapitány én azt látom, hogy mindenki próbálja az adott napon a maximumot kiadni magából – összegzett Takács Maja. – A mai nap erre volt elég, sajnos nem sikerült megnyernünk a meccset, ez nagy szívfájdalom mindenkinek. Viszont, sokszor egy vereség többet tanít, mint egy győzelem, és biztos, hogy ebből a mai mérkőzésből nagyon sokat fogunk tanulni. Nagyon büszke vagyok, hogy én is képviselhetem a hazánkat egy ilyen neves tornán, a csapaton belül nagyon jó a hangulat, mindig próbáljuk egymást segíteni, és tovább vinni a nehézségeken. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen jó közösség része lehetek. Fájdalmas, hogy elveszítettük ezt a meccset, de a lányokkal mindent meg fogunk tenni, hogy így is a lehető legjobb eredményt érjük el. Svájc egy ismert ellenfél számunkra, nem könnyű, de itt már egyik csapatra sem lehet azt mondani, hogy könnyű ellenfél, holnap az a csapat fog nyerni, amelyik jobban akarja ezt az egészet.
U17-es női kézilabda Európa-bajnokság, negyeddöntő:
Horvátország–Magyarország 32–26 (17–13)
Podgorica, S.C. Moraca, Moraca.
Horvátország: Bebić, Curakovic, Mastelic (kapusok), Barić 3, Batinić 4, Bodrožić, Dologna 2, Furčić 5, Greguric, Jerković 8 (5), Jurlina 3, Koska, Nikolic, Spehar 1, Varga 6, Zdrinščak. Szövetségi edző: Ana Križanac.
Magyarország: Körmendi, Tábit (kapusok), Bajnok 1, Balog 1, Jobbágy 1, Keller 3, Kis 1, Kocsis, Kollár, Kozma 3, Kányai 2, Mózes 2, Nagy 1, Szigeti 3 (2), Takács 5, Zákányi 3. Szövetségi edző: Kun Attila.
Kiállítások: 10, ill. 8.
Hétméteresek: 7/5, ill. 4/2.
- A további negyeddöntők eredményei:
Montenegró–Franciaország 31–29
Dánia–Szlovákia 29–30 (15–15)
Svájc–Spanyolország 27–29 (13–15)
Elődöntők, helyosztók (5-8. helyért): augusztus 8.
Döntő, helyosztók: augusztus 10.
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Égi Panka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Körmendi Lara (Győri Audi ETO), Tábit Vivien Zsófia (DVSC SCHAEFFLER).
Jobbszélsők: Keller Petra (DVSC SCHAEFFLER).
Jobbátlövők: Mózes Fanni (FTC-Rail Cargo Hungaria), Takács Maja Márta (Győri Audi ETO).
Irányítók: Kozma Liza (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szigeti Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria).
Beállók: Bajnok Szófia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Balog Réka Judit (DVSC SCHAEFFLER).
Balátlövők: Kányai Villő Réka (Győri Audi ETO), Kis Réka Nóra (DVSC SCHAEFFLER), Kocsis Emma Rozália (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kollár Kata (Nemzeti Kézilabda Akadémia), NAGY Fruzsina (Nemzeti Kézilabda Akadémia).
Balszélsők: Jobbágy Napsugár (Nemzeti Kézilabda Akadémia), Zákányi Janka (Győri Audi ETO).
Szövetségi edző: Kun Attila. Edző: Márián Blanka. Kapusedző: Bakos István.