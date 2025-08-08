Vereséget jelentettek a kimaradó helyzetek

Már a mérkőzés első szakaszában ellépett a horvát válogatott, és bár egyszer sikerült felzárkóznia ifjúsági válogatottunknak. Ezt követően ellenfelünk tartani, majd növelni tudta előnyét – számolt be róla a Magyar Kézilabda Szövetség. Jobb volt a horvát helyzetkihasználás.

Nem sikerült folytatni a jó sorozatot. Nem jutott a legjobb négy közé a válogatott az U17-es női kézilabda Eb-n

Fotó: Raicevicph

Jobbak voltak a horvátok az U17-es női kézilabda Eb negyeddöntőjében

A válogatott együttesben Kollár Kata, Nagy Fruzsina, valamint Jobbágy Napsugár képviseli a Nemzeti Kézilabda Akadémia színeit.

– Maximálisan felkészültünk erre a mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy amivel készültünk, hogy a széleken alakítsuk ki azokat a helyzeteket, amikből eredményesek tudunk lenni, ez létre is jött – értékelte a mérkőzést Kun Attila, szövetségi edző. – Tizennyolc olyan szélső ziccerünk volt, amit teljesen tisztán vihettünk kapura, viszont itt az volt a probléma, hogy ebből nyolc helyzetet kihagytunk. A védekezésünk nem volt olyan feszes és megfelelő, mint amire számítottam, sokkal több megállító faultot kellett volna adjunk a keresztmozgások közben. Illetve, a betörési helyzeteket jobban kellett volna lereagáljuk a ketteseknél, ezt nem sikerült megoldanunk. Véleményem szerint kicsit a kapusteljesítményünk is elmaradt az elvárttól, főleg az első félidőben, az a három védett lövés kevés volt. A küzdéssel és az akarással szerintem nem volt problémánk, a mai napon ez a horvát válogatott eredményesebb játékot játszott, és sokkal jobban alkalmazkodott a játékvezetéshez, mint mi. Holnap a keresztjátékban azzal a svájci válogatottal találkozunk, akiknek ugyanolyan a játékuk, mint a mai horvát ellenfelünknek, és egyszer már nem sikerült megfelelően játszanunk ellenük. Remélem, hogy a holnapi napon Svájc ellen sokkal jobban fog sikerülni ez a védekezéses játék, mint az előző mérkőzésen.

– Szeretném azzal kezdeni, hogy nagyon büszke vagyok a lányokra, mint csapatkapitány én azt látom, hogy mindenki próbálja az adott napon a maximumot kiadni magából – összegzett Takács Maja. – A mai nap erre volt elég, sajnos nem sikerült megnyernünk a meccset, ez nagy szívfájdalom mindenkinek. Viszont, sokszor egy vereség többet tanít, mint egy győzelem, és biztos, hogy ebből a mai mérkőzésből nagyon sokat fogunk tanulni. Nagyon büszke vagyok, hogy én is képviselhetem a hazánkat egy ilyen neves tornán, a csapaton belül nagyon jó a hangulat, mindig próbáljuk egymást segíteni, és tovább vinni a nehézségeken. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen jó közösség része lehetek. Fájdalmas, hogy elveszítettük ezt a meccset, de a lányokkal mindent meg fogunk tenni, hogy így is a lehető legjobb eredményt érjük el. Svájc egy ismert ellenfél számunkra, nem könnyű, de itt már egyik csapatra sem lehet azt mondani, hogy könnyű ellenfél, holnap az a csapat fog nyerni, amelyik jobban akarja ezt az egészet.