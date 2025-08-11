Új csapattal várja a rajtot a KHG KNRC

A KHG KNRC első edzésén mindenki ott volt, vagyis mind a hat újonnan igazolt külföldi légiós, valamint a négy magyar szerzemény.

A KHG KNRC légiósai is csatlakoztak már a csapathoz. Fotók: Muzslay Péter

– Mindegyik vetélytársunk erősített, így igencsak kiegyenlített bajnokságra lehet számítani – mondta elöljáróban Szabó Dávid, a KHG KNRC másodedzője, aki hétfőn hajnalban ért haza a sikeresen megvívott nyíregyházi Dánia elleni Eb-selejtezőről, s vagy három órát aludt. – Most természetesen a fizikai alapozásra fektetjük a fő hangsúlyt.

– Augusztus 30-án a Kaposvár Arénában játsszuk az első előkészületi mérkőzésünket az újonc Bp. Testnevelési Egyetem SE ellen, de az még zárt kapus lesz. Szeptember 14-én a szlovén Calcit elleni találkozóra viszont már várjuk a nézőket – folytatta Lacombe Zsófia ügyvezető.