augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

3 órája

Új csapattal várja a rajtot a KHG KNRC

Címkék#KHG KNRC#Alyvia Johnson#játékoskeret

Hétfőn megkezdte a felkészülést a francia Vincent Lacombe vezette kaposvári női röplabdacsapat. A KHG KNRC

Új csapattal várja a rajtot a KHG KNRC

A KHG KNRC első edzésén mindenki ott volt, vagyis mind a hat újonnan igazolt külföldi légiós, valamint a négy magyar szerzemény.

KHG KNRC
A KHG KNRC légiósai is csatlakoztak már a csapathoz. Fotók: Muzslay Péter

– Mindegyik vetélytársunk erősített, így igencsak kiegyenlített bajnokságra lehet számítani – mondta elöljáróban Szabó Dávid, a KHG KNRC másodedzője, aki hétfőn hajnalban ért haza a sikeresen megvívott nyíregyházi Dánia elleni Eb-selejtezőről, s vagy három órát aludt. – Most természetesen a fizikai alapozásra fektetjük a fő hangsúlyt.

– Augusztus 30-án a Kaposvár Arénában játsszuk az első előkészületi mérkőzésünket az újonc Bp. Testnevelési Egyetem SE ellen, de az még zárt kapus lesz. Szeptember 14-én a szlovén Calcit elleni találkozóra viszont már várjuk a nézőket – folytatta Lacombe Zsófia ügyvezető.

Elkezdte a felkészülést a KHG KNRC

Fotók: Muzslay Péter

 

A bajnoki rajtig több nemzetközi felkészülési tornán és hazai edzőmeccseken csiszolódik majd a kaposvári társaság. A 2025/2026-os szezon nyitánya október 10-én lesz, amikor is az Újpesti TE lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen. A következő két bajnokit is a Kaposvár Arénában rendezik majd: előbb jön a kis Vasas, majd következik a bajnoki címvédő és kupagyőztes Vasas Óbuda.

Így alakult a KHG KNRC kerete a nyáron

A KHG KNRC játékoskerete: Kalmár Viktória, Bagyinka Fanni, Kristóf Luca – feladók; Franciane Richter (bazil), Alyvia Johnson (amerikai) – feladó átlók; Borhi Luca, Giovanna Oliveira (brazil), Marta Fedyk (ukrán), Roberta Rabelo (brazil) – szélső ütők; Szerényi Gréta, Horváth Lili, Florencia Giorgi (argentín) – centerek; Szerencsés Mimi – liberó.

Érkeztek (10): Kalmár Viktória (Diósgyőri VTK), Bagyinka Fanni (Bp. Újpesti TE), Kristóf Luca (Veszprém RC) – feladók; Franciane Richter (brazil, Pinheiros), Alyvia Johnson (amerikai, William Penn University) – feladó átlók; Luca, Giovanna Oliveira (brazil – legutóbb Brazíliában játszott), Marta Fedyk (ukrán – legutóbb Kazahsztánban játszott), Roberta Rabelo (brazil, Targoviste – Románia) – szélső ütők; Florencia Giorgi (argentín – legutóbb Spanyolországban játszott) – center; Szerencsés Mimi (legutóbb Gödöllőn játszott) – liberó.

Távoztak (10): Kotormán Réka, Andrea Tsevatona (bolgár) – feladók; Milica Tosics (szerb) –  feladó átló; Godó Panna Tamara, Thana Fayad (kanadai), Bruna Pezelj (francia) – szélső ütők; Tijana Jovanovics (szerb), Thamiere Silva De Mello (brazil) – centerek; Rády Boglárka, Nagy-Hegyesi Réka – liberók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu