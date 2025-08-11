3 órája
Új csapattal várja a rajtot a KHG KNRC
Hétfőn megkezdte a felkészülést a francia Vincent Lacombe vezette kaposvári női röplabdacsapat. A KHG KNRC
A KHG KNRC első edzésén mindenki ott volt, vagyis mind a hat újonnan igazolt külföldi légiós, valamint a négy magyar szerzemény.
– Mindegyik vetélytársunk erősített, így igencsak kiegyenlített bajnokságra lehet számítani – mondta elöljáróban Szabó Dávid, a KHG KNRC másodedzője, aki hétfőn hajnalban ért haza a sikeresen megvívott nyíregyházi Dánia elleni Eb-selejtezőről, s vagy három órát aludt. – Most természetesen a fizikai alapozásra fektetjük a fő hangsúlyt.
– Augusztus 30-án a Kaposvár Arénában játsszuk az első előkészületi mérkőzésünket az újonc Bp. Testnevelési Egyetem SE ellen, de az még zárt kapus lesz. Szeptember 14-én a szlovén Calcit elleni találkozóra viszont már várjuk a nézőket – folytatta Lacombe Zsófia ügyvezető.
Elkezdte a felkészülést a KHG KNRCFotók: Muzslay Péter
A bajnoki rajtig több nemzetközi felkészülési tornán és hazai edzőmeccseken csiszolódik majd a kaposvári társaság. A 2025/2026-os szezon nyitánya október 10-én lesz, amikor is az Újpesti TE lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen. A következő két bajnokit is a Kaposvár Arénában rendezik majd: előbb jön a kis Vasas, majd következik a bajnoki címvédő és kupagyőztes Vasas Óbuda.
Így alakult a KHG KNRC kerete a nyáron
A KHG KNRC játékoskerete: Kalmár Viktória, Bagyinka Fanni, Kristóf Luca – feladók; Franciane Richter (bazil), Alyvia Johnson (amerikai) – feladó átlók; Borhi Luca, Giovanna Oliveira (brazil), Marta Fedyk (ukrán), Roberta Rabelo (brazil) – szélső ütők; Szerényi Gréta, Horváth Lili, Florencia Giorgi (argentín) – centerek; Szerencsés Mimi – liberó.
Érkeztek (10): Kalmár Viktória (Diósgyőri VTK), Bagyinka Fanni (Bp. Újpesti TE), Kristóf Luca (Veszprém RC) – feladók; Franciane Richter (brazil, Pinheiros), Alyvia Johnson (amerikai, William Penn University) – feladó átlók; Luca, Giovanna Oliveira (brazil – legutóbb Brazíliában játszott), Marta Fedyk (ukrán – legutóbb Kazahsztánban játszott), Roberta Rabelo (brazil, Targoviste – Románia) – szélső ütők; Florencia Giorgi (argentín – legutóbb Spanyolországban játszott) – center; Szerencsés Mimi (legutóbb Gödöllőn játszott) – liberó.
Távoztak (10): Kotormán Réka, Andrea Tsevatona (bolgár) – feladók; Milica Tosics (szerb) – feladó átló; Godó Panna Tamara, Thana Fayad (kanadai), Bruna Pezelj (francia) – szélső ütők; Tijana Jovanovics (szerb), Thamiere Silva De Mello (brazil) – centerek; Rády Boglárka, Nagy-Hegyesi Réka – liberók.