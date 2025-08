Komoly erősítés a kaposvári kosarasoknál: Amerikából tér haza Filipovity Péter

Filipovity Péter az Egyesült Államokban előbb középiskolai ösztöndíjat kapott, amit aztán az egyetem követett. Az NCAA-ben előbb Maine-ben szerepelt, ahol minden meccsén kezdőként lépett pályára 2021-től 2024-ig. Az elmúlt esztendőben pedig már a New Mexico State University csapatát erősítette, ahol most a konferencia (Conference USA/CUSA) egyik legjobb ötösébe is beválasztották a kaposvári tehetséget.

Legjobb mérkőzései közé tartozik a Jacksonville State elleni idegenbeli győzelem, ahol 20 pontot és 12 lepattanót szerzett. Ezen túl volt olyan mérkőzése is, ahol karriercsúcsot jelentő 17 lepattanót gyűjtött, amely a szezon legjobb egyéni teljesítménye a csapatában. Filipovity dominanciája és stabil játéka révén az egyik legjobb erőcsatárrá vált a CUSA mezőnyében.

Karrierjének első profi évét kezdi a somogyiaknál az erőcsatár.

– Amit szerettem volna, azt elértem az elmúlt hét évben. Középiskolában az volt a célom, hogy majd az egyetem mellett tudjak kosárlabdázni. Mostanra már a mesterdiplomát is megszereztem nyáron. Izgatott vagyok, hogy visszajövök Európába és főleg ide Kaposvárra, ahol kezdtem – emelte ki Filipovity Péter.

– Nagy plusz, hogy már nyár eleje óta edzettem a csapattal. A Bánét annyira nem ismertem előtte, mostanra pedig már volt két hónapunk együtt dolgozni. Ez is már egy nagy lépés előre ugyanúgy az is, hogy az új csapattársakat is megismertem. Így a felkészülés előtt már megtörtént a beilleszkedés – folytatta a hazatérő tehetség.

A klub honlapján arról is beszámolt, hogy nyáron szerződés nélkül is biztosították Filipovitynak a felkészülés lehetőségét, aki a más ajánlatok ellenére is a hazatérést választotta.