augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Kaposvári ezüstérem a világverseny nyitónapján

Címkék#u21#3x3#kaposvári#Tőczik Borbála#Debrecen#Európa#Magyarország#kosárlabda#Nemzetek Ligája

Debrecen főterén szerdán folytatódnak a 3x3-as világversenyek. A kosárlabda ezen ága is változatlanul népszerű, hiszen a Nemzetek Ligája első napi meccsein is megteltek lelátók a Nagytemplom előtt felállított arénában. Az első napon kaposvári vonatkozású ezüstérem is született.

Kun Zoltán

A héten előbb három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek a helyszínen, az U21-es női és férfi magyar válogatott is pályára lép. Előbbi tagja a kaposvári nevelésű Tőczik Borbála (Csata TKK), utóbbiaknál pedig Simon Benedek érdekelt, aki a 2025/2026-os szezonban az NB I. /A csoportos Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa lesz.

kosárlabda
Hatalmasat küzdöttek az ifjú hölgyek is. Magyar ezüstérem született az debreceni 3x3-as kosárlabda ünnep első napján FOTÓ: Katona Ákos

Kaposvári siker is született a debreceni 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája első napján

Debrecen valóságos 3x3-as kosárlabda fővárossá nőtte ki magát, hiszen az utóbbi tíz évben rendeztek már itt igen rangos tornákat. Európa-, és világbajnokság helyszíne is volt már a cívis város. 
2025-re ugyanakkor alaposan átalakította a versenynaptárt a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség – írta a viadal beharangozójában a debrecenisportcentrum.hu. A vb-k és a kontinenstornák helyett a Nemzetek Ligája jelenti az első számú utánpótlás sorozatot. Gazdasági és környezetvédelmi okokból is indokolt volt a váltás, mivel így nem kell nemenként húsz csapatnak a világ minden tájáról összegyűlnie egy hétre, hiszen az új rendszerben régiókban versenyeznek egymással a csapatok. Magyarország az Európa 2-es csoportba került, melybe Franciaország, Románia, Csehország, Katar és Ukrajna kapott besorolást.
A válogatottak összesen hat állomáson keresztül csatáznak egymással, melynek első felén már túl is vannak, hiszen augusztus elején Szolnokon rendezték az első három fordulót. A fiúk egy második hely után kétszer a dobogó harmadik fokán végeztek, míg a hölgyek két negyedik helyet követően másodikak lettek. Az erősebbik nemnél valamivel kiegyenlítettebb a mezőny, hiszen mind a hat csapat állt már a dobogón, a franciák egy, a csehek pedig két elsőséget tudhatnak magukénak. A lányoknál a franciák három elsőségükkel felfelé lógnak ki a mezőnyből, Katar pedig egyértelműen lefelé, „középen” viszont elég nagy harc folyik a dobogós helyekért.
Mindkét magyar válogatott hat játékost delegált a debreceni versenyekre, melyből egy-egy játéknapra 4 főt lehetett nevezni.
A magyar U21-es női válogatott: Duka Lili, Dávid Mia, Holcz Rebeka, Tőczik Borbála, Zsámár Panna, Halmágyi Kata. vezetőedző: Hollós Dániel.
A magyar U21-es férfi válogatott: Arnóczi Áron, Geröly Márton, Gyimes Áron, Kertész Dávid, Németh Bálint, Simon Benedek. vezetőedző: Moosz Milán.

Remek rajt a Nemzetek Ligájában

  • U21-es Nemzetek Ligája – 4. állomás, az első nap eredményei:

Nők: Ukrajna–Katar 22-0, Magyarország–Románia 18-8, Franciaország–Katar 21-0, Csehország–Magyarország 12-13, Ukrajna–Franciaország 13-18. Döntő: Magyarország–Franciaország 11-21.
Férfiak: Csehország–Románia 21-8, Franciaország–Magyarország 21-15, Katar–Románia 11-22, Ukrajna–Magyarország 16-14, Csehország–Románia 21-18, Franciaország–Ukrajna 21-11, Katar–Csehország 11-21. Döntő: Franciaország–Csehország 21-20.

  • A menetrend:

augusztus 27. szerda

15:05 óra: Katar–Magyarország (ffi)

16:30 óra: Magyarország-Románia (női)

16:55 óra: Ukrajna–Magyarország (ffi)

18:20 óra: Ukrajna–Magyarország (női)

20:15 óra: női döntő

20:35 óra: férfi döntő

augusztus 28. csütörtök

15:05 óra: Franciaország–Magyarország (ffi)

16:55 óra: Csehország–Magyarország (ffi)

17:20 óra: Magyarország–Katar (női)

19:10 óra: Ukrajna–Magyarország (női)

20:10 óra: női döntő

20:35 óra: férfi döntő

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu