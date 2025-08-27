1 órája
Kaposvári ezüstérem a világverseny nyitónapján
Debrecen főterén szerdán folytatódnak a 3x3-as világversenyek. A kosárlabda ezen ága is változatlanul népszerű, hiszen a Nemzetek Ligája első napi meccsein is megteltek lelátók a Nagytemplom előtt felállított arénában. Az első napon kaposvári vonatkozású ezüstérem is született.
A héten előbb három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek a helyszínen, az U21-es női és férfi magyar válogatott is pályára lép. Előbbi tagja a kaposvári nevelésű Tőczik Borbála (Csata TKK), utóbbiaknál pedig Simon Benedek érdekelt, aki a 2025/2026-os szezonban az NB I. /A csoportos Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa lesz.
Kaposvári siker is született a debreceni 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája első napján
Debrecen valóságos 3x3-as kosárlabda fővárossá nőtte ki magát, hiszen az utóbbi tíz évben rendeztek már itt igen rangos tornákat. Európa-, és világbajnokság helyszíne is volt már a cívis város.
2025-re ugyanakkor alaposan átalakította a versenynaptárt a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség – írta a viadal beharangozójában a debrecenisportcentrum.hu. A vb-k és a kontinenstornák helyett a Nemzetek Ligája jelenti az első számú utánpótlás sorozatot. Gazdasági és környezetvédelmi okokból is indokolt volt a váltás, mivel így nem kell nemenként húsz csapatnak a világ minden tájáról összegyűlnie egy hétre, hiszen az új rendszerben régiókban versenyeznek egymással a csapatok. Magyarország az Európa 2-es csoportba került, melybe Franciaország, Románia, Csehország, Katar és Ukrajna kapott besorolást.
A válogatottak összesen hat állomáson keresztül csatáznak egymással, melynek első felén már túl is vannak, hiszen augusztus elején Szolnokon rendezték az első három fordulót. A fiúk egy második hely után kétszer a dobogó harmadik fokán végeztek, míg a hölgyek két negyedik helyet követően másodikak lettek. Az erősebbik nemnél valamivel kiegyenlítettebb a mezőny, hiszen mind a hat csapat állt már a dobogón, a franciák egy, a csehek pedig két elsőséget tudhatnak magukénak. A lányoknál a franciák három elsőségükkel felfelé lógnak ki a mezőnyből, Katar pedig egyértelműen lefelé, „középen” viszont elég nagy harc folyik a dobogós helyekért.
Mindkét magyar válogatott hat játékost delegált a debreceni versenyekre, melyből egy-egy játéknapra 4 főt lehetett nevezni.
A magyar U21-es női válogatott: Duka Lili, Dávid Mia, Holcz Rebeka, Tőczik Borbála, Zsámár Panna, Halmágyi Kata. vezetőedző: Hollós Dániel.
A magyar U21-es férfi válogatott: Arnóczi Áron, Geröly Márton, Gyimes Áron, Kertész Dávid, Németh Bálint, Simon Benedek. vezetőedző: Moosz Milán.
Remek rajt a Nemzetek Ligájában
- U21-es Nemzetek Ligája – 4. állomás, az első nap eredményei:
Nők: Ukrajna–Katar 22-0, Magyarország–Románia 18-8, Franciaország–Katar 21-0, Csehország–Magyarország 12-13, Ukrajna–Franciaország 13-18. Döntő: Magyarország–Franciaország 11-21.
Férfiak: Csehország–Románia 21-8, Franciaország–Magyarország 21-15, Katar–Románia 11-22, Ukrajna–Magyarország 16-14, Csehország–Románia 21-18, Franciaország–Ukrajna 21-11, Katar–Csehország 11-21. Döntő: Franciaország–Csehország 21-20.
- A menetrend:
augusztus 27. szerda
15:05 óra: Katar–Magyarország (ffi)
16:30 óra: Magyarország-Románia (női)
16:55 óra: Ukrajna–Magyarország (ffi)
18:20 óra: Ukrajna–Magyarország (női)
20:15 óra: női döntő
20:35 óra: férfi döntő
augusztus 28. csütörtök
15:05 óra: Franciaország–Magyarország (ffi)
16:55 óra: Csehország–Magyarország (ffi)
17:20 óra: Magyarország–Katar (női)
19:10 óra: Ukrajna–Magyarország (női)
20:10 óra: női döntő
20:35 óra: férfi döntő