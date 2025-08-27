Kaposvári ezüstérem a világverseny nyitónapján

A héten előbb három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek a helyszínen, az U21-es női és férfi magyar válogatott is pályára lép. Előbbi tagja a kaposvári nevelésű Tőczik Borbála (Csata TKK), utóbbiaknál pedig Simon Benedek érdekelt, aki a 2025/2026-os szezonban az NB I. /A csoportos Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub játékosa lesz.

Hatalmasat küzdöttek az ifjú hölgyek is. Magyar ezüstérem született az debreceni 3x3-as kosárlabda ünnep első napján FOTÓ: Katona Ákos

Kaposvári siker is született a debreceni 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája első napján

Debrecen valóságos 3x3-as kosárlabda fővárossá nőtte ki magát, hiszen az utóbbi tíz évben rendeztek már itt igen rangos tornákat. Európa-, és világbajnokság helyszíne is volt már a cívis város.

2025-re ugyanakkor alaposan átalakította a versenynaptárt a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség – írta a viadal beharangozójában a debrecenisportcentrum.hu. A vb-k és a kontinenstornák helyett a Nemzetek Ligája jelenti az első számú utánpótlás sorozatot. Gazdasági és környezetvédelmi okokból is indokolt volt a váltás, mivel így nem kell nemenként húsz csapatnak a világ minden tájáról összegyűlnie egy hétre, hiszen az új rendszerben régiókban versenyeznek egymással a csapatok. Magyarország az Európa 2-es csoportba került, melybe Franciaország, Románia, Csehország, Katar és Ukrajna kapott besorolást.

A válogatottak összesen hat állomáson keresztül csatáznak egymással, melynek első felén már túl is vannak, hiszen augusztus elején Szolnokon rendezték az első három fordulót. A fiúk egy második hely után kétszer a dobogó harmadik fokán végeztek, míg a hölgyek két negyedik helyet követően másodikak lettek. Az erősebbik nemnél valamivel kiegyenlítettebb a mezőny, hiszen mind a hat csapat állt már a dobogón, a franciák egy, a csehek pedig két elsőséget tudhatnak magukénak. A lányoknál a franciák három elsőségükkel felfelé lógnak ki a mezőnyből, Katar pedig egyértelműen lefelé, „középen” viszont elég nagy harc folyik a dobogós helyekért.

Mindkét magyar válogatott hat játékost delegált a debreceni versenyekre, melyből egy-egy játéknapra 4 főt lehetett nevezni.

A magyar U21-es női válogatott: Duka Lili, Dávid Mia, Holcz Rebeka, Tőczik Borbála, Zsámár Panna, Halmágyi Kata. vezetőedző: Hollós Dániel.

A magyar U21-es férfi válogatott: Arnóczi Áron, Geröly Márton, Gyimes Áron, Kertész Dávid, Németh Bálint, Simon Benedek. vezetőedző: Moosz Milán.