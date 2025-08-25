Közel harminc évet vártak erre az eredményre

A felnőtt magyar együttes kéziszer csapat az összetett verseny során fantasztikusan mutatta be 3 labda- 2 karika gyakorlatát, mellyel sokáig a harmadik helyen álltak, végül az 5. legmagasabb pontszámmal jutottak a fináléba. Az együttes kéziszer csapatok 1996 óta szerepelnek az Olimpia programján, és azóta nem volt Magyarországnak világbajnoki finálés helyezése. Tehát a döntőbe kerülés egy 29 éve várt eredmény.

A brazil futballt idézte a koreográfia

Fotó: Anna Kull

A vasárnapi fergeteges fináléban, melyben az olimpiai bajnok kínaiak, a világbajnok japánok, az Európa- bajnok spanyolok voltak az ellenfelek, a mieink végül az előkelő 7. helyen végeztek. A brazil futballt megidéző koreográfia a zsűri és a hazai tomboló közönség tetszését is elnyerte, és hatalmas ovációval ünnepelték a magyar lányokat.

Nagyszerűen versenzyett a magyar válogatott

Fotó: Anna Kull

A csapat oszlopos tagja Farkas Júlia, a kaposvári LSC RG SE saját nevelésű, 2018 óta válogatott büszkesége. A Világbajnokság szakkommentátora Balogh Orsolya volt, Juli nevelő edzője, a kaposvári klub vezetője, aki immár nyolcadik világversenyét kommentálta.