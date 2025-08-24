1 órája
Hengerelt Segesden a Böhönye
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban is megvolt az évadnyitó: vasárnap öt meccset játszottak.
Az előző szezonban még első osztályú Balatonkeresztúr a Zamárdit, az újonc Osztopán a mindösszesen két cserével érkezett Öreglakot, a Buzsák pedig a Somogyvárt verte, míg a Mezőcsokonya Kiskorpádon nyert, a tavalyi bajnok Böhönye pedig Segesden aratott kiütéses győzelmet. A nyitó fordulóban a böhönyei Farkas Tamás tudott duplázni, míg a Mezőcsokonyából kiállítottak egy játékost. Mégsem fogyatkoztak meg a házigazdák, mivel a kispadon ülve kapta a piros színű kártyát a labdarúgó játékos.
A nyitó labdarúgó forduló eredményei
Balatonkeresztúr–Zamárdi 2–0 (0–0)
Balatonkeresztúr. Vezette: Lender B.
Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T. (Olti Á. a szünetben), Horváth S., Kis-Balázs R., Fellner G. (Papp Á. a 81. percben), dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B. (Potyondi S. a 76. percben), Török R. (Hornung I. a 90. percben), Suchmann D. (Szentes M. az 58. percben), Nagy P. Játékosedző: dr. Gelencsér András.
Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T. (Takács M. a 60. percben) , Vimola B., Olasz B. (Horváth T. a 90+2. percben), Hodola T., Kovács L. (Varga Zs. a 72. percben), Samu A., Kovács O. (Szilágyi Á. a szünetben), Cseresznyés M., Tomori Z., Balogh Z. (Darázs I. a 60. percben). Edző: Böjthe Gergely.
Gólszerzők: Olti Á. (a 47. percben), Papp K. (a 48. percben).
Egy korábbi mérkőzésen készült galériánk itt megtekinthető:
Vármegye II.: Balatonszemes–Öreglak 1–2Fotók: Németh Levente
Osztopán–Öreglak 1–0 (0–0)
Osztopán. Vezette: Nagy J.
Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Besenyei P. (Ruha J. a 73. percben), Albert B. (Hetesi Z. a 80. percben), Balassa B., Harangozó R., Kesztyűs D., Pacsai B. (Vajda B. a 80. percben), Szabó R.
Öreglak: Bene D. – Nagy I., Pápai Cs., Kovács K. (Horváth T. a 60. percben), Hilcz J., Kovács T., Izsó A., Valkó D., Virágh P., Virágh J., Fucsik B. (Futó A. a 68. percben). Edző: Kovács Károly.
Gólszerző: Balassa B. (a 65. percben).
Buzsák–Somogyvár 2–1 (0–1)
Buzsák. Vezette: Balikó Z.
Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Jóna Z. a 76. percben), Proity R., Szabó D., Buzsáki Á. (Fejes K. a 81. percben), Pamuki M. (Borsi L. az 51. percben), Ujváry E., Szekeres G., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L., Horváth M., Orsós G. (Varga L. a 79. percben), Piukovics K. (Németh R. a 64. percben), Bogdán Z. (Horváth D. az 53. percben), Lakatos R., Makai M., Nemes P. (Piukovics M. az 59. percben), Kesztyűs L. (Kontra Á. a szünetben), Cser D. Edző: Korcsmár István
Gólszerzők: Szabó D. (az 59. percben), Ujváry E. (a 65. percben), illetve Bogdán Z. (a 43. percben).
Kiskorpád–Mezőcsokonya 1–2 (0–1)
Kiskorpád. Vezette: Benke P.
Kiskorpád: Ivusza B. – Blinczki Á.,Kovács L., Horváth M., Erdei F. (Gyenesei Z. a 82. percben), Hortobágyi B., Burda D., Ivusza P., Schneiker R., Sznopek B., Horváth R. (Vincze M. a szünetben). Edző: Récsei János.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Ágoston M. (Herbel P. a 86. percben), Dervalits S., Belovics D., Tábori G., Németh N. (Herbel T. a 89. percben), Vendriczki B., Cser G., Marits B. (Baracsi E. a 71. percben), Szabó A., Orsós K. (Mező N. a szünetben).
Gólszerzők: Hortobágyi B. (a 68. percben), illetve Cser G. (a 39. percben), Marits B. (a 63. percben).
Kiállítva: Plajbász I. (Mezőcsokonya – a kispadról) a 66. percben.
Egy korábbi mérkőzésen készült galériánk itt megtekinthető:
Balatonszabadi - Kiskorpád SEFotók: Németh András
Segesd–Böhönye 0–6 (0–3)
Segesd. Vezette: Tóth B.
Segesd: Bogdán E. (Lekk A. az 56. percben) – Imrei M., Szép K., Ruppert B. (Makkai I. a 69. percben), Csatlós D., Sallai Sz., Orsós A., Brancu F., Váradi Sz., Balogh B., Csire M. Edző: Nagy Attila.
Böhönye: Budai R. – Kovács K. (Mózes G. a 76. percben), Garai Balázs (Banicz R. a 76. percben), Szabó P. (Sámóczi A. a szünetben), Farkas T. (Huszka F. a 69. percben), Farkas Cs., Bakos M. (Kiss B. az 56. percben), Márton Roland, Márton Rajmund (Kovács I. az 56. percben), Gőbölös B. (Garai N. a 48. percben), Garai Bence. Edző: Pintér József.
Gólszerzők: Farkas T. 2 (a 13. percben és a 65. percben), Márton Rajmund (a 16. percben), Kovács K. (a 38. percben), Kovács I. (a 74. percben), Farkas Cs. (a 89. percben).
A Balatonszemes–Nágocs és a Balatonföldvár–Balatonszárszó mérkőzést november 23-án (vasárnap) 13 órakor pótolják.