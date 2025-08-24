Hengerelt Segesden a Böhönye

Az előző szezonban még első osztályú Balatonkeresztúr a Zamárdit, az újonc Osztopán a mindösszesen két cserével érkezett Öreglakot, a Buzsák pedig a Somogyvárt verte, míg a Mezőcsokonya Kiskorpádon nyert, a tavalyi bajnok Böhönye pedig Segesden aratott kiütéses győzelmet. A nyitó fordulóban a böhönyei Farkas Tamás tudott duplázni, míg a Mezőcsokonyából kiállítottak egy játékost. Mégsem fogyatkoztak meg a házigazdák, mivel a kispadon ülve kapta a piros színű kártyát a labdarúgó játékos.

Öt mecset játszottak a Megye II. osztályú labdarugó csapatai Somogyban.

Fotó: Németh András

A nyitó labdarúgó forduló eredményei

Balatonkeresztúr–Zamárdi 2–0 (0–0)

Balatonkeresztúr. Vezette: Lender B.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T. (Olti Á. a szünetben), Horváth S., Kis-Balázs R., Fellner G. (Papp Á. a 81. percben), dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B. (Potyondi S. a 76. percben), Török R. (Hornung I. a 90. percben), Suchmann D. (Szentes M. az 58. percben), Nagy P. Játékosedző: dr. Gelencsér András.

Zamárdi: Kecskés T. – Huszár T. (Takács M. a 60. percben) , Vimola B., Olasz B. (Horváth T. a 90+2. percben), Hodola T., Kovács L. (Varga Zs. a 72. percben), Samu A., Kovács O. (Szilágyi Á. a szünetben), Cseresznyés M., Tomori Z., Balogh Z. (Darázs I. a 60. percben). Edző: Böjthe Gergely.

Gólszerzők: Olti Á. (a 47. percben), Papp K. (a 48. percben).