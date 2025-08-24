Az újonc Berény négy gólt vágott a Mikének

A Kaposfő és a Szabás megosztozott egymással a labdarúgó pontokon, míg a Kaposmérő második számú csapata Balatonbogláron, a Berzence pedig Csokonyavisontán gyűjtötte be mindhárom bajnoki pontot. A nyitányon öten – a babócsai Horváth Levente, a balatonberényi Nyári Tibor, a szabási Török Zoltán, a berzencei Tóth Richárd és a csokonyavisontai Bauer Martin Ferenc – találtak kétszer is a kapuba. A teljes képhez tartozik, hogy három játékos számára is idő előtt fejeződött be a találkozó.

labdarúgás nyitó forduló eredmények. Fotó: Németh Levent

A labdarúgás nyitó forduló eredményei

Babócsa–Somogyjád 4–0 (2–0)

Gólszerzők: Horváth L. 2 (a 20. percben és a 49. percben), Orsós R. (a 43. percben), Erdős M. (a 87. percben).

Karád–Fonyód 3–0 (3–0)

Gólszerzők: Bencze R. (a 21. percben), Encenplenner A. (a 24. percben), Szűcs J. (a 36. percben).

Balatonberény–Mike 4–1 (2–1)

Gólszerzők: Fenusz T. (a 13. percben), Nyári T. 2 (a 32. percben és a 84. percben), Városi G. (a 67. percben – 11-esből), illetve Kozma I. (a 40. percben).

Kaposfő–Szabás 2–2 (1–1)

Gólszerzők: Sántha T. (a 6. percben), Horváth N. (a 90+2. percben – 11-esből), illetve Török Z. 2 (a 9. percben és az 56. percben – mindkettőt 11-esből).

Kiállítva: Antal D. (Szabás) a 73. percben.

Balatonboglár–Kaposmérő II. 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Bartos J. (a 21. percben), Török B. (az 54. percben).

Kiállítva: Nagy D. (Balatonboglár) a 72. percben.

Csokonyavisonta–Berzence 2–6 (1–3)

Gólszerzők: Bauer M. 2 (a 41. percben és a 74. percben), illetve Tóth R. 2 (a 17. percben és a 68. percben – utóbbit 11-esből), Sánta B. (a 38. percben), Varga Zs. (a 45. percben), Hegedűs R. (a 63. percben), Balogh G. (a 81. percben).

Kiállítva: Hegedűs D. (Csokonyavisonta) a 75. percben.

Az Iharosberény–Inke mérkőzést november 23-án (vasárnap) 13.30 órakor pótolják.