Büntetőkkel maradt alul a Barcs a döntőben

A vasi városban ünnepelték a hagyományos esemény 46. születésnapját. A Négy Város Labdarúgó Kupa küzdelmein az FC Barcs, a Celldömölk, a Körmend és a Lenti csapatai mérték össze tudásukat. Igazi labdarúgó hagyományt ápolnak a barcsiak.

A barcsi alakulat. A határmenti csapat a második helyen zártak a Négy Város Labdarúgó Kupa küzdelmein

Fotó: Horváth Gábor

Közel ötven éve rendezik meg a hagyományos labdarúgó-tornát

– Még 1980-ban a celldömölki Tarrósy Imre sportfelügyelő kezdeményezésére mind a négy felkért várossá nyilvánított település vezetői elfogadták meghívást a labdarúgó csapatok tornájára – tájékoztatott Horváth Gábor, barcsi sportreferens. – Azóta váltott helyszínekkel, immár 46. alkalommal találkoztak a csapatok. Ez a négy csapat korábban szerepelt már az NB I./B-ben, NB II.-ben, valamint az NB III.-ban is. Jelenleg mindegyik a Megyei I. osztályban érdekelt. Az évek során a csapatok szakmai munkáját kiváló edzők irányították. Olyan nevekkel is találkozhattak a sportág kedvelői, mint Pintér Attila, Dárdai Pál, Papp István, Péter Zoltán, Csordás István, vagy Udvardi Mihály. Többen az NB I.-et is megjárták. Sebők József, Koplárovics Béla játékosok is a legmagasabb osztályt hozták el nekünk. Sok-sok értékes élmény, erős emberi kapcsolatok halmozódtak fel a tornák során, amit köszönünk a városok vezetőinek: Makkos Istvánnak, Fehér Lászlónak (Celldömölk), Kollár Gyulának, Horváth Lászlónak (Lenti), Bebes Istvánnak, Szabó Barnának (Körmend), Németh Jenőnek, Feigli Ferencnek, Karvalics Ottónak, Koós Csabának, Anderné Röszler Erikának (Barcs).

Az idei Négy Város Tornája első napján két mérkőzést rendeztek. A Celldömölk–Lenti összecsapáson a celliek 2–0-ra győztek Takács Ábel és Marsai Milán góljaival. Ezzel a kemenesaljai csapat 17. alkalommal jutott be a döntőbe. A második mérkőzésen a házigazda Körmend és a Dráva-parti Barcs csapatai mérkőztek. Az egyenlő erők küzdelme után (1–1), büntetőkkel a barcsi csapat győzött 7–6-ra. Ők is a tizenhetedik döntőre készülhettek. A rendes játékidőben Szijjártó Ábel és Zeller Máté szerzett gólt.

A második napon Szabó Barna, Körmend város polgármestere ebéd keretében köszöntötte a városok vezetőit és az egyesületek elnökeit.

– A polgármester úr kiemelte, hogy a Négy Város Labdarúgó Torna jelentőségét, értékeit, és hangsúlyozta, hogy folytatni kell a tornát – mondta Horváth Gábor. – Az ebéd után megmutatták a nem régen felújított Batthyány birtokhoz tartozó várkerti vadászházat, amely rendkívül gazdag és értékes állatvilágot tárt elénk. Megemlékeztek többek között Petrzilka Ferenc uradalmi erdészről is.

Másnap rendezték a torna helyosztó mérkőzéseit. A harmadik helyért lejátszott összecsapáson a Körmend Sály Gábor góljával 1–0-ra győzött Lenti alakulata ellen. Érdekesség, most első alkalommal három játékvezető hölgy – Bognár Réka, Dévai Vanessza, és Tihanyi Krisztina – működött közre a a találkozón, méghozzá kiválóan. A döntőben sokáig tartotta magát a barcsi csapat, de a második félidő felétől elfáradtak, így a Celldömölk csapata 4–0-ra győzött. A gólszerzők Takács Ábel, Borbás Ádám, Enyingi Márk, valamint Marsai Milán voltak. Ezzel a győzelemmel a Celldömölk csapata átvette a vezetést a győzelmek listáján 17 kupadiadalával. Épp az eddig 16 elsőséget begyűjtő Barcs csapatát előzték meg. A Körmend és Lenti alakulatának nyolc, illetve 4 kupagyőzelem jutott eddig a torna történetében.