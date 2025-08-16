augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Labdarúgás

30 perce

Legyőzte a Zetét a Marcali

Címkék#Marcali VFC#Kollár Marcell#ZTE FC#Balogh László

Klein Péter Nándor

A Somogy Vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságra készülő Marcali VFC hazai pályán győzte le az NB I.-es ZTE FC tartalékcsapatát felkészülési mérkőzésen. A szombat délelőtt találkozón Balogh László, Varga Donát, és Kollár Marcell is betalált az ugyancsak negyedik ligás zalaiak kapujába. 

Marcali VFC–ZTE FC II. 3–0 (2–0)

 

