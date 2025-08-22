Lejátszotta elő edzőmeccsét a Kaposvári KK

A Kometa-KVGY Kaposvári KK az Oroszlány vendége volt péntek este. A klub közösségi oldalán arról számolt be, hogy a találkozó részletei, így a végeredmény is a szervező csapat kérésére nem nyilvános. Azt azonban elárulták a kaposváriak a posztban, hogy jó úton halad a somogyi alakulat a felkészülés során.