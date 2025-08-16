Kézilabda
52 perce
Lenyűgöző balatoni siker!
– A montenegrói női ifjúsági Európa-bajnokságon a magyar válogatott a 7. helyen zárt – számolt be a Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Technikum és Gimnázium közösségi oldalán. – A tornán iskolánk két tanulója, a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosai, Jobbágy Napsugár és Nagy Fruzsina is pályára lépett.
Az intézmény szívből gratulál kiemelkedő teljesítményükhöz, s további sikerekben, gazdag pályafutást kíván nekik.
