Kaposvári siker az e-sport világában

Az e-sport jelentése mára sokak számára nem szorul külön magyarázatra: a videójátékok professzionális, szervezett keretek között zajló versenyeit jelenti, ahol a játékosok hasonló intenzitással és elhivatottsággal készülnek, mint a hagyományos sportágakban szereplő társaik. Az e-sport világszerte óriási közönséget vonz, a közvetítések milliókat ültetnek a képernyők elé, és a legjobb játékosok komoly presztízzsel, hírnévvel és eredményekkel büszkélkedhetnek. Hazánkban is egyre népszerűbb a digitális versenyzés és egyre több magyar e-sport csapat alakul.

Kovencz Áron a magyar e-sport csapat, a Next Level Hungarian E-sport tagjaként nyert bajnoki címet Pro Series kategóriában Fotó: Next Level Hungarian E-sport

Somogyi siker: magyar e-sport csapat a dobogón

Országos sikert ér el Kovencz Áron a Next Level Hungarian E-Sport Formula 1-es ligában. A kaposvári versenyző a Pro Series kategóriában a McLaren versenyzőjeként, csapatban bajnoki címet, egyéniben második helyezést ért el. 6 pole pozíció, 3 győzelem, 10 dobogó fűződik a nevéhez, összesen 261 ponttal zárta a 17 futamból álló remek szezonját.

A fiatal kaposvári e-sportoló sikere nem csupán egyéni teljesítmény, hanem Somogy vármegye hírnevét is öregbíti. A Pro Series mezőnye ugyanis a magyar virtuális autósport krémje: a mezőnyben ott vannak a legjobb szimulátoros versenyzők, akik rendszeresen bizonyítják tehetségüket nemzetközi ligákban is. Kovencz Áron helytállása ebben a közegben mutatja meg igazán, mennyire komolyan veszik az e-sportot a felkészült versenyzők, ahol a gyors reakcióidő, a stratégiai gondolkodás és a technikai precizitás éppen olyan fontos, mint a valóságos pályákon.

A szezon során Áron rendre a legjobbak közé tartozott, a McLaren színeiben pedig nemcsak csapatát vitte sikerre, hanem saját hírnevét is megalapozta a hazai e-sport közösségben. Az, hogy bajnoki cím és dobogós helyezés is fűződik a nevéhez, bizonyítja: Kaposváron nemcsak a pályán, hanem a virtuális versenyautók világában is akadnak kimagasló tehetségek.