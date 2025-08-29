augusztus 29., péntek

E-sport

Kaposvári siker az e-sport világában

Címkék#hírnév#Pro Series#e-sport#Magyar E-sport Szövetség#McLaren

Az e-sport egyre népszerűbb Magyarországon, ahol fiatal tehetségek a virtuális térben bizonyítanak. Egy magyar e-sport csapat, a Next Level Hungarian E-Sport tagjaként ért el nagy sikert Kovencz Áron, hiszen bajnoki címet nyert a Formula 1-es Pro Series sorozatban.

Nagy Domokos

Az e-sport jelentése mára sokak számára nem szorul külön magyarázatra: a videójátékok professzionális, szervezett keretek között zajló versenyeit jelenti, ahol a játékosok hasonló intenzitással és elhivatottsággal készülnek, mint a hagyományos sportágakban szereplő társaik. Az e-sport világszerte óriási közönséget vonz, a közvetítések milliókat ültetnek a képernyők elé, és a legjobb játékosok komoly presztízzsel, hírnévvel és eredményekkel büszkélkedhetnek. Hazánkban is egyre népszerűbb a digitális versenyzés és egyre több magyar e-sport csapat alakul.

Kovencz Áron a Next Level Hungarian E-sport, magyar e-sport csapat tagja
Kovencz Áron a magyar e-sport csapat, a Next Level Hungarian E-sport tagjaként nyert bajnoki címet Pro Series kategóriában Fotó: Next Level Hungarian E-sport

Somogyi siker: magyar e-sport csapat a dobogón

Országos sikert ér el Kovencz Áron a Next Level Hungarian E-Sport Formula 1-es ligában. A kaposvári versenyző a Pro Series kategóriában a McLaren versenyzőjeként, csapatban bajnoki címet, egyéniben második helyezést ért el. 6 pole pozíció, 3 győzelem, 10 dobogó fűződik a nevéhez, összesen 261 ponttal zárta a 17 futamból álló remek szezonját.

A fiatal kaposvári e-sportoló sikere nem csupán egyéni teljesítmény, hanem Somogy vármegye hírnevét is öregbíti. A Pro Series mezőnye ugyanis a magyar virtuális autósport krémje: a mezőnyben ott vannak a legjobb szimulátoros versenyzők, akik rendszeresen bizonyítják tehetségüket nemzetközi ligákban is. Kovencz Áron helytállása ebben a közegben mutatja meg igazán, mennyire komolyan veszik az e-sportot a felkészült versenyzők, ahol a gyors reakcióidő, a stratégiai gondolkodás és a technikai precizitás éppen olyan fontos, mint a valóságos pályákon.

A szezon során Áron rendre a legjobbak közé tartozott, a McLaren színeiben pedig nemcsak csapatát vitte sikerre, hanem saját hírnevét is megalapozta a hazai e-sport közösségben. Az, hogy bajnoki cím és dobogós helyezés is fűződik a nevéhez, bizonyítja: Kaposváron nemcsak a pályán, hanem a virtuális versenyautók világában is akadnak kimagasló tehetségek.

 

