Kosárlabda

Válogatottunk visszavágna Romániának Szolnokon

Címkék#Tiszaligeti Sportcsarnokban#világbajnoki előselejtező#Románia

Szombaton este a Tiszaligeti Sportcsarnokban minden adott lesz a forró hangulatú rangadóhoz. A magyar férfi kosárlabda-válogatott telt ház előtt próbálja kivívni a tizenkét pontos győzelmet a románok ellen, ami csoportelsőséget érne.

Sonline.hu

A magyar férfi kosárlabda-válogatott Romániát fogadja a 2027-es világbajnokság előselejtezőjében, és a jegyek már napokkal ezelőtt elfogytak – adta hírül weboldalán az Magyar Kosárlabda Szövetség.

A magyar férfi kosárlabda-válogatott visszavágna Romániának
A magyar férfi kosárlabda-válogatott egyik alapembere, Perl Zoltán (labdával) Fotó: Magyar Kosárlabda Szövetség

Tizenkét ponttal lehet meg a csoportelsőség a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak

A helyzet egyszerű, de nem könnyű: ha legalább tizenkét ponttal legyőzzük keleti szomszédunkat – ennyivel kaptunk ki tőlük múlt héten Nagyváradon –, és az utolsó fordulóban Szkopjéban is nyerünk, csoportelsőként jutunk tovább. Minden más eredmény a második helyet jelenti a csoportban.

Egyedül az a gyakorlatilag esélytelen forgatókönyv miatt csúszna hátrébb a magyar válogatottat, ha Románia mellett Észak-Macedóniától is kikapnánk, ráadásul legalább 39 ponttal.
A helyezésnek komoly jelentősége van: elsőként Görögország, Montenegró és Portugália várna ránk, másodikként viszont Franciaország, Belgium és Finnország. Utóbbi papíron jóval erősebb hármas lenne a mienknek. A múlt szombati, Észak-Macedónia ellen aratott 38 pontos győzelem önbizalmat adhat a folytatásra Gasper Okorn tanítványainak. Szolnokon a macedónok ellen, a második félidőben látott lendületes, felszabadult játék egyértelműen megmutatta, hogy a csapat képes dominálni.
A szurkolók is kitettek magukért, remek hangulatot teremtve a lelátón, és minden jel arra mutat, hogy a Tiszaligetben ezúttal is forrni fog a levegő. A feladat tehát világos: meg kell szerezni azt a bizonyos tizenkét pontos győzelmet a románok ellen.
Amennyiben pályán minden a tervek szerint alakul, a magyar válogatott egy nagy lépést tehet a világbajnoki álom felé.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
