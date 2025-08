Hatan indulnak, ketten biztosan továbbjutnak

A Nagyatád a hazai pálya előnyében bízhat

Fotó: Muzslay Péter

Nagyatádi FC–Greenplan Balatonlelle SE

Szombaton 16.30 órakor összecsap egymással a vármegyei bajnokság két nagyágyúja a Nagyatád és a Balatonlelle. Ez a két együttes évek óta ádáz csatákat vív egymással a bajnoki címért, melyet az előző idényben a balatoniak hódítottak el, így ennek, valamint a sikeres osztályozónak köszönhetően NB III.-as klubként utaznak Nagyatádra.

– Jó pár éve ez a két csapat harcol a bajnoki címért a megyebajnokságban, hol nekünk, hol a Balatonlellének sikerült megszereznie az aranyérmet, így ez egy igazi presztízsmeccs lesz számunkra – mondta Nikolics Vukan, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – A felkészülés harmadik hetében vagyunk, három hét van vissza a bajnoki rajtig. Ennek ellenére szeretnénk továbbjutni, de tudjuk, hogy csodák nincsenek, három hét alatt nem lehet topoformába kerülni.

A balatonlelleiek harmadosztályú csapatként utaznak Nagyatádra

Fotó: Lang Róbert

– Ugyanúgy készülünk, mint egy bajnoki mérkőzésre, szeretnénk nyerni és továbbjutni – mondta Hegedűs Gyula, a Greenplan Balatonlelle SE vezetőedzője. – Rangadó vár ránk, tudjuk, hogy hazai pályán a Nagyatád sokkal veszélyesebb, nem sok csapat jár oda nyerni, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bejussunk a második fordulóba. Úgy gondolom, a kupameccs beleillik a bajnoki menetrendbe, bár a következő hetünk egy kicsit nehezebb lesz.

Mohácsi TE 1888–Toponár SE

Nem kedvezett a sorsolás a toponáriaknak, ugyanis nehéz ellenféllel találták szembe magukat: a Baranya vármegyei első osztályának aranyérmese, illetve kupagyőztese, a Mohács vár a somogyiakra szombaton 16.30 órakor, ráadásul idegenben.

Idegenben vár nehéz csata a toponáriakra

Fotó: Muzslay Péter

– A sorsolás előtt azt kívántam, hogy bárki is legyen az ellenfél, csak itthon játszunk, azonban a sors nem volt hozzánk kegyes – mondta Ivusza Gábor, a Toponár SE vezetőedzője. – Legutóbb két éve szerepeltünk a főtáblán, akkor Csepelre utaztunk, most pedig egy hasonlóan hosszú út és egy nehéz ellenfél vár ránk. Nem ismerem a Mohács csapatát, de azt tudom, hogy remek eredményeket értek el a bajnokságukban, illetve két éve még az NB III.-ban szerepeltek. Sajnos, a felkészülésünk sem zajlik zökkenőmentesen, hiszen van, aki csak most kapcsolódott be, illetve az első számú kapusunk kidőlt a sorból, rá hetekig nem számíthatunk. Azt gondolom, nagy bravúr lenne a továbbjutás, de természetesen nem feltartott kézzel fogunk pályára lépni.