Beindul a nagyüzem, egy nap alatt két meccset vív a Kaposvári VK

Véget ért az alapozás a Kaposvári VK számára, pénteken már beindul a nagyüzem. Surányi László tanítványaira ráadásul rögtön két mérkőzés is vár, hiszen a BENU Magyar Kupa C jelű csoportjában előbb KSI csapatával, majd a házigazda UVSE gárdájával is összecsap a fővárosi Hajós Alfréd Sportuszodában.

– Négy hét munka után vagyunk, de kőkeményen dolgoztak a fiúk még ezekben a napokban is – nyilatkozta a Kaposvári VK honlapjának Surányi László, a csapat vezetőedzője. – Kissé fáradtak a játékosaim, becsúsztak az első sérülések is, péntekre viszont bízom benne, hogy mindenkire bevethető lesz.

Dőry Farkasék a BENU Magyar Kupa C csoportjában a KSI és az UVSE ellen ugranak medencébe

Fotó: Muzslay Péter

A KVK pénteken 11.00 órakor az OB I.-be ismét feljutó KSI elleni találkozóval nyitja a sort. A találkozó egyértelmű esélyesei a kaposváriak, akik azonban nem adhatnak ki mindent magukból, ugyanis 17.00 órakor következik a nagyobb falat, a házigazda, sokat úszó UVSE, mellyel mindig hirig meccseket játszanak Berta Józsefék.

– Esélyesként utazunk a fővárosba, és a saját játékunkkal kell törődnünk – tette hozzá Surányi László. – Fiatalokkal teletűzdelt riválisokkal játszunk, ők hamarabb kezdték a felkészülést, de úgy érzem, hogy a mi keretünk a legerősebb ebből a hármasból.

A Magyar Kupa csoportgyőztesei jutnak tovább

A BENU Magyar Kupa sorozatból a csoportgyőztesek jutnak tovább a negyeddöntőbe, ahol csatlakoznak majd kiemelt klubok, a Ferencváros, a BVSC-Zugló, a Vasas és a Szolnok. A kupabán nem születhet döntetlen eredmény, ha a rendes játékidőben nem bírnának egymással a felek, akkor büntetők következnek, azonban ennek győztese csak kettő ponttal gyarapszik, míg a vesztes is kap egyet.