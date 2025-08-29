Nem bírta a hajrát a Kaposvári VK

A KSI SE elleni győztes meccset követően péntek délután már a házigazda UVSE várt a BENU Magyar Kupa C csoportjában a Kaposvári VK együttesére. Surányi László próbálta forgatni csapatát a nap második meccsére, hiszen Vindisch Ferenc és Somogyvári Ádám helyett Hárai Balázst és Vadas Ákost nevezte a találkozóra, amelynek elején Besenyei Áron szerezte meg a vezetést a fővárosiaknak. A hátrányba kerülő KVK megrázta magát és Dóczi Márton, ifjabb Berta József, illetve Hárai Balázs találatival fordítottak.

Kikapott a Magyar Kupa C csoportjának második mérkőzésén a Kaposvári VK

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második etapban rendre felzárkózott egy gólra az UVSE, de a KVK tartotta előnyét, még a nyolc gólt hozó harmadik felvonásban is. Emiatt is hozott óriási meglepetést az utolsó negyed, melyben az UVSE feljött döntetlenre, majd a korábban Kaposváron pólózó Fülöp Bence góljával révén fordítani tudott, s megszerezte a három pontot. Az első nap végén így a Kaposvári VK és az UVSE is három-három ponttal áll. A továbbjutásról a szombaton 10.00 órakor kezdődő UVSE–KSI mérkőzés fog majd dönteni. Amennyiben a KSI nyer, úgy indulhat a matek, minden más esetben az újpestiek kerülnek a negyeddöntőbe.