Vízilabda

1 órája

Nem bírta a hajrát a Kaposvári VK

Címkék#UVSE#BENU Magyar Kupa#Kaposvári VK

Szinte végig vezetett, mégis kikapott a Kaposvári VK az UVSE ellen. A BENU Magyar Kupa C csoportjában rendezett találkozó után így még nyitott a továbbjutás kérdése.

Klein Péter Nándor

A KSI SE elleni győztes meccset követően péntek délután már a házigazda UVSE várt a BENU Magyar Kupa C csoportjában a Kaposvári VK együttesére. Surányi László próbálta forgatni csapatát a nap második meccsére, hiszen Vindisch Ferenc és Somogyvári Ádám helyett Hárai Balázst és Vadas Ákost nevezte a találkozóra, amelynek elején Besenyei Áron szerezte meg a vezetést a fővárosiaknak. A hátrányba kerülő KVK megrázta magát és Dóczi Márton, ifjabb Berta József, illetve Hárai Balázs találatival fordítottak.

Magyar Kupa: kikapott a KVK
Kikapott a Magyar Kupa C csoportjának második mérkőzésén a Kaposvári VK
Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második etapban rendre felzárkózott egy gólra az UVSE, de a KVK tartotta előnyét, még a nyolc gólt hozó harmadik felvonásban is. Emiatt is hozott óriási meglepetést az utolsó negyed, melyben az UVSE feljött döntetlenre, majd a korábban Kaposváron pólózó Fülöp Bence góljával révén fordítani tudott, s megszerezte a három pontot. Az első nap végén így a Kaposvári VK és az UVSE is három-három ponttal áll. A továbbjutásról a szombaton 10.00 órakor kezdődő UVSE–KSI mérkőzés fog majd dönteni. Amennyiben a KSI nyer, úgy indulhat a matek, minden más esetben az újpestiek kerülnek a negyeddöntőbe. 

BENU Magyar Kupa, C csoport

Kaposvári VK–UVSE 11–12 (3–1, 3–3, 4–4, 1–4)
Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda. Vezette: Kun Gy., Tóth K.
Kaposvári VK: Kósik – Dóczi (2), Dőry (1), ifj. Berta (2), Baj, Takács K. (1), Juhász-Szelei. Csere: Gaszt (2), Bede, Pellei K. (1), Vadas, Hárai (2), Szabó G. Vezetőedző: Surányi László.
UVSE: Csiszer – Korbán (1), Besenyei (4), Hegedűs Cs. (2), Korbács (1), Fülöp B. (2), Kovács L. Csere: Kovács K. (1), Gál, Budai, Fazekas Á., Makarenko (1), Hegedűs Z. Vezetőedző: Vincze Balázs.
Gól, emberelőnyből: 11/0, illetve 14/4.
Gól, ötméteresből: 1/1, illetve –.
Kipontozódott: Kovács L. (18. perc.).

