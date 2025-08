A hajrá okozta a Toponár vesztét

Nem várt könnyű mérkőzés a MOL Magyar Kupa első fordulójában Ivusza Gáborékra, akik ezt már a sorsolás pillanatában is tudták. A Mohács ugyanis az előző idényben a Baranya vármegyei első osztály mellett a kupát is megnyerte, ráadásul a hazai pálya előnyét is élvezhette. A gólnélküli első félidőt követően a hazaiak felfrissítették csapatukat, amely egy órányi játékot követően meg is szerezte a vezetést, majd a hajrában a mohácsiak eldöntötték a továbbjutást.

Kiesett a Toponár SE a Magyar Kupa első fordulója során

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

– Nem volt egy látványos mérkőzés, inkább a küzdelem dominált, ritkán forogtak veszélyben a kapuk – mondta Ivusza Gábor, a Toponár SE játékos-edzője. – Sajnos még nem vagyunk abban a fizikális állapotban, hogy egy ilyen meccset az elejétől a végéig bírjunk, így a hatvanadik perc tájékán kezdtünk elfogyni, ezt pedig egy kapu előtti kavarodás után ki is használta a Mohács. Ezt követően kinyíltunk, az ellenfél pedig lezárta a mérkőzést. Úgy gondolom, a jelenlegi helyzetünkben kihoztuk a maximumot a mérkőzésből.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló

Mohácsi TE 1888–Toponár SE 2–0 (0–0)

Mohács. V.: Dobó A. (Minda G., Halász J.)

Mohácsi TE 1888: Pölöskei – Fröhlich, Nagy Zs., Kiszely (Csernik, a szünetben), Vég, Rázsics (Menyhei, a szünetben), Sőrés, Fekete, Takács M. (Dér, a szünetben), Tompász (Kiss I., a 78. percben), Hetényi. Vezetőedző: Takács Lajos.

Toponár SE: Buchenauer – Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Baranyi (Balog A., az 57. percben), Fila J. (Tóth V., a 86. percben), Pető T., Fehérvári (Decsi, a 80. percben), Szenásza, Neubauer, Balogh M. Játékos-edző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Fekete (a 64. percben), Sőrés (a 85. percben).

Sárga lap: Dér (az 53. percben), Csernik (az 56. percben), Hetényi (a 84. percben), illetve Fila J. (a 10. percben), Baranyi (a 43. percben), Pető (a 61. percben).