Labdarúgás

1 órája

Van ellenszere a pécsi labdabirtoklásra a nagyatádi gólvágónak

Címkék#PMFC#Nikolics Vukan#MOL Magyar Kupa#Nagyatádi FC

Nehéz ellenfelet kapott a Nagyatádi FC. Nikolics Vukan csapata szombaton 16.30 órakor az NB III.-as PMFC együttesét fogadja a Mudin Imre Sportcentrumban a MOL Magyar Kupa második fordulójában.

Klein Péter Nándor

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő, s ott még veretlen PMFC csapata vár a Somogy vármegyei első osztályra készülő Nagyatádi FC együttesére. A dél-somogyi gárda számára ez lesz az őszi idény második tétmérkőzése. Az első igen emlékezetesre sikerült, ugyanis a MOL Magyar Kupa első körében legyőzték a most már harmadik ligás, nagy rivális Greenplan Balatonlelle SE csapatát.
– Egy jó felkészülésen vagyunk túl, mely során elvégeztük a tervezett munkát, de tudjuk, hogy ennek az eredményét majd a tétmérkőzések során lehet mérni – mondta Nikolics Vukan, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a Pécset vártuk, hiszen volt pár csapat, melyet szerettünk volna elkerülni, az egyik ilyen pedig a PMFC volt. Készülünk a meccsre, tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk egy jó mérkőzést játszani és meglepetést okozni. 

A MOL Magyar Kupa második körében szólítják pályára a Nagyatádon
A PMFC csapatát fogadja a Nagyatádi FC a MOL Magyar Kupa második körében
Fotó: Muzslay Péter

Nehéz feladat vár a Nagyatádra a MOL Magyar Kupa második körében

A PMFC komoly kihívás elé állítja a nagyatádiakat, ugyanis a baranyaiak eddig még gólt sem kaptak a bajnokságban. A kupában viszont igen, azonban egy ellenében tízet rúgtak a Gárdony otthonában.
– Nem mondok azzal újdonságot, hogy a Pécsnél lesz többet a labda, így erre készülünk, zárt védekezésből indulunk ki, de azt is tudjuk, hogyan legyünk veszélyesek az ellenfél kapujára – mondta a nagyatádiak korábbi többszörös gólkirálya, Nikolics Vukan, aki a második tétmeccsére készül a Nagyatádi FC kispadján. – Labdabirtoklásban a meccs nagy részében a PMFC fog dominálni, de ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk bevenni az ellenfél kapuját.

 

