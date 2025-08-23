Elmaradt az újabb bravúr, kiesett a Nagyatádi FC

A területi alapon történő sorsolás során talán az egyik legnehezebb ellenfelet kapta a Nagyatádi FC, amely szombaton az NB III.-ban még veretlen PMFC gárdáját fogadta a Mudin Imre Sportcentrumban, a MOL Magyar Kupa második körében. Ez gyorsan igazolódott, ugyanis Helesh Yaroslav büntetőjével igen korán, a negyedik percben előnybe került a PMFC, amely dominált a találkozón, de a szünetig nem tudott újabb gólt jegyezni a szervezetten védekező nagyatádiak ellen.

Kiesett a Nagyatádi FC a MOL Magyar Kupa második fordulójában

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A második félidőre érkezett Csörgő Raul, aki gyorsan megduplázta a Baranya vármegyeiek előnyét, majd a hajrában is betalált a támadó, aki ezzel eldöntötte a továbbjutást, melyet Bukovics András találta tett még magabiztosabbá. A Nagyatádi FC számára így nem sikerült az újabb bravúr, s búcsúztak a MOL Magyar Kupától.

– Nem szokásom a vereséget pozitívan értékelni, de ezúttal más a helyzet, mivel az első hatvan percben több olyan dolgot is megvalósítottunk, amit elterveztünk, még annak ellenére is, hogy majdnem az első percben megszerezte a vezetést a Pécs – mondta a találkozót követően Nikolics Vukan, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Helyt álltunk, mezőnyben jól zártuk le a területeket, de támadásban nem voltunk hatékonyak, mivel igen mélyen védekeztünk. Sok sikert kívánok a Pécsnek!

MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Nagyatádi FC–PMFC 0–4 (0–1)

Nagyatád, 300 néző. V.: Pusztai G. (Mózsa Á., Szabó F.).

Nagyatádi FC: Imrei – Kovács K., Kollár, Horváth M. (Galamb, a 68. percben), Vrban (Lepsényi, a 85. percben), Horváth P., Fazekas, Koósz, Pákai, Juhász Á., Csikós (Elmont, a 60. percben). Vezetőedző: Nikolics Vukan.

PMFC: Somogyi – Bukovics, Csonka (Berekali, a szünetben), Varga D. (Hleba, az 58. percben), Horváth L., Galacs (Beke, a 68. percben), Orbán K. (Csörgő, a szünetben), Miklós P., Polyák, Bachesz, Helesh (Hegedűs M., az 58. percben). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Helesh (a 4. percben – 11-esből), Csörgő (az 50. és a 74. percben), Bukovics (a 88. percben).

Sárga lap: Vrban (a 24. percben), Koósz (a 25. percben), Pákai (a 25. percben), illetve Vas László (a 41. percben – a kispadról), Hleba (a 86. percben).