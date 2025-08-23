augusztus 23., szombat

Labdarúgás

1 órája

Ebben az évben is a büntetők okozták a Rákóczi vesztét

Címkék#Magyar Kupa#Kaposvári Rákóczi FC#Érdi VSE

Hatalmasat küzdött az Érdi VSE ellen a Kaposvári Rákóczi FC. A MOL Magyar Kupa második fordulójában a somogyiak az utolsó pillanatban egyenlítettek, de büntetőkből nem jöttek ki jól.

Klein Péter Nándor

Az ugyancsak az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt Érdi VSE gárdáját fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriaknál a szombati találkozón is számos, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián pallérozódó ifjú kapott helyet a meccskeretben, ugyanis az első csapatot komoly sérüléshullám sújtja. Az alapemberek pótlása pedig hétről-hétre komoly fejtörést okoz a Jeney Gyula vezette szakmai stábnak.

MOL Magyar Kupa Rákóczi vs Érd
Az Érdet fogadta a zöld mezes Rákóczi FC a MOL Magyar Kupa második fordulójában
Fotó: Lang Róbert

A kaposváriaknál ezúttal is többen szerepeltek tőlük szokatlan posztokon, talán ez is okozhatta azt, hogy az érdiek bő tíz perc után megszerezték, hiszen egy pontrúgás után kerültek előnybe a vendégek. Egy szöglet után Morvai Milán vetet át a kipattanó labdát, majd nagy erővel, 16 méterről lőtt a kapuba közepébe (0–1).

Szabó Milán óriási gólt rúgott a Magyar Kupa második fordulójában

Sokáig azonban nem örülhettek az előnynek a vendége, hiszen öt perc elteltével Szabó Milán harminc méterről, elképesztően nagy gólt lőtt a jobb felsőbe (1–1). Igen emlékezetesre sikerült a saját nevelésű, fiatal középpályás felnőtt pályafutásának első találata. A folytatásban bár inkább a kaposváriak domináltak, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, azonban a szünet előtt az érdiek egy nagyon hasonló találattal újra átvették a vezetést. Ezúttal Kesselbauer Ákos lőtte ki a bal alsót egy kipattanót követően, mintegy 17 méterről (1–2).

Kaposvári örömünnep a Magyar Kupa második fordulójában
Szabó Milán (középen) hatalmas gólt rúgott az Érd elleni MOL Magyar Kupa meccsen
Fotó: Lang Róbert

A második félidőt nagy elánnal kezdte a Rákóczi FC, a hazai zöld-fehérek domináltak, folyamatosan ott voltak az érdiek kapuja előtt, de ez csak kisebb lehetőségeket eredményezett. A hajrába lépve azonban csak Kertész Ferenc óriási bravúrjának köszönhetően tudta megőrizni előnyét az Érd. A rutinos hálóőr ugyanis óriásit védett Zoltán Rafael közeli próbálkozásánál. Az utolsó percekben már mindent egy lapra feltéve ment előre a Rákóczi FC. A hazaiak miden erejükkel küzdöttek a hosszabbításért, ami ott volt Nicoló Mazzonetto lábában is, de a hazaiak támadója centikkel a bal kapufa mellé lőtt, majd szinte az utolsó pillanatban egy felívelés után Tarcson Ákos sodorta a kapuba a labdát (2–2), így következhetett a 2x15 perces hosszabbítás. 

Túlóráztak a csapatok 

A túlórára igen feszültté váltak a felek, érkezetek a kemény belépők, ami nem is csoda, hiszen komoly téttel bírt az összecsapás. A hosszabbítás második félidejében a hosszabb kispaddal bíró érdiek közelebb álltak az újabb, talán mindent eldöntő találathoz, azonban a kaposváriak hősiesen futballozva, minden erejüket összeszedve eljutottak a tizenegyesekig.
A büntetőpárbajt a hazaiak kezdték, Mayer Milán magabiztos volt (2–3), akárcsak Pintér Nikolasz (3–3). A csereként érkező Hampuk Ádám nem ismert kegyelmet (4–3), de Gyurácz András sem rontott (4–4), Szabó Milán fiatal kora ellenére higgadtan maradt és a jobb alsóba gurított (5–4), majd Morvai Milán egyenlített újra (5–5). A negyedik párban Nicoló Mazzonetto lövését a kapufára ütötte Kertész Ferenc, míg Májer Gergő nem (5–6) rontott, így átvette a vezetést az Érd. Az utolsó körben Zsédely Bence célt tévesztett, így a vendégek jutottak a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Érdekesség, hogy a Rákóczi FC az elmúlt két idényben is tizenegyesekkel esett ki a sorozatból.

MOL Magyar Kupa: Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE

Fotók: Lang Róbert

MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE 2–2 (1–2, 2–2, 2–2), büntetőkkel: 5–6
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 350 néző. V.: Maml Z. (Mohos M., Pavlovics A.).
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Polák, Heil, Zsédely – Zoltán R. (Hampuk, a 119. percben), N. Mazzonetto, Szabó A., Gombócz, Tarcson – Mayer M., Bíró D. (Csonka, a 71. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Érdi VSE: Kertész – Balázs B. (Czifrik, a 106. percben), Kárász, Gál Sz., Németh G. – Májer, Morvai – Suszter (Juhász B., a 60. percben), Göblyös (Gyurácz, a 88. percben), Kesselbauer (Pintér N., a 60. percben) – Farkas B. (Haronisz, a 80. percben). Vezetőedző: Domján Attila.
Gólszerzők: Szabó M. (a 16. percben), Tarcson (a 92. percben), illetve Morvai (a 11. percben), Kesselbauer (a 37. percben).
Sárga lap: Bíró D. (a 48. percben), Zoltán R (a 75. percben), Zsédely (a 96. percben), Szabó M. (a 116. percben), illetve Németh G. (a 97. percben), Morvai (a 100. percben). 
 

