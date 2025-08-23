Ebben az évben is a büntetők okozták a Rákóczi vesztét

Az ugyancsak az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt Érdi VSE gárdáját fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A kaposváriaknál a szombati találkozón is számos, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián pallérozódó ifjú kapott helyet a meccskeretben, ugyanis az első csapatot komoly sérüléshullám sújtja. Az alapemberek pótlása pedig hétről-hétre komoly fejtörést okoz a Jeney Gyula vezette szakmai stábnak.

Az Érdet fogadta a zöld mezes Rákóczi FC a MOL Magyar Kupa második fordulójában

Fotó: Lang Róbert

A kaposváriaknál ezúttal is többen szerepeltek tőlük szokatlan posztokon, talán ez is okozhatta azt, hogy az érdiek bő tíz perc után megszerezték, hiszen egy pontrúgás után kerültek előnybe a vendégek. Egy szöglet után Morvai Milán vetet át a kipattanó labdát, majd nagy erővel, 16 méterről lőtt a kapuba közepébe (0–1).

Szabó Milán óriási gólt rúgott a Magyar Kupa második fordulójában

Sokáig azonban nem örülhettek az előnynek a vendége, hiszen öt perc elteltével Szabó Milán harminc méterről, elképesztően nagy gólt lőtt a jobb felsőbe (1–1). Igen emlékezetesre sikerült a saját nevelésű, fiatal középpályás felnőtt pályafutásának első találata. A folytatásban bár inkább a kaposváriak domináltak, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, azonban a szünet előtt az érdiek egy nagyon hasonló találattal újra átvették a vezetést. Ezúttal Kesselbauer Ákos lőtte ki a bal alsót egy kipattanót követően, mintegy 17 méterről (1–2).

Szabó Milán (középen) hatalmas gólt rúgott az Érd elleni MOL Magyar Kupa meccsen

Fotó: Lang Róbert

A második félidőt nagy elánnal kezdte a Rákóczi FC, a hazai zöld-fehérek domináltak, folyamatosan ott voltak az érdiek kapuja előtt, de ez csak kisebb lehetőségeket eredményezett. A hajrába lépve azonban csak Kertész Ferenc óriási bravúrjának köszönhetően tudta megőrizni előnyét az Érd. A rutinos hálóőr ugyanis óriásit védett Zoltán Rafael közeli próbálkozásánál. Az utolsó percekben már mindent egy lapra feltéve ment előre a Rákóczi FC. A hazaiak miden erejükkel küzdöttek a hosszabbításért, ami ott volt Nicoló Mazzonetto lábában is, de a hazaiak támadója centikkel a bal kapufa mellé lőtt, majd szinte az utolsó pillanatban egy felívelés után Tarcson Ákos sodorta a kapuba a labdát (2–2), így következhetett a 2x15 perces hosszabbítás.