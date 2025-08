Megkezdte a munkát a NEKA férficsapata

Zsinórban az ötödik idényt kezdheti meg az élvonalban az együttes.

Már a fizikai felkészülésé a főszerep. Fotó: NEKA

– A szokásos, hat héten át tartó felkészülést kezdtük el, a játékosok természetesen elvégezték a házi feladatot, s ezt a teszteken le is ellenőrizzük – fogalmazott Sótonyi László, a NEKA NB I.-es férficsapatának vezetőedzője a csapat honlapján. – Részt veszünk majd a szokásos cseh tornán, illetve minden héten meccset játszunk, és reméljük, a bajnoki rajtra a legideálisabb állapotban érkezünk majd meg. A célunk az, hogy magyar játékosokat igazoljunk, lehetőség szerint fiatalokat. Nagy öröm számunkra, hogy több korábbi NEKA-növendék is visszatért hozzánk, immár NB I-es tapasztalattal a háta mögött. Ez számunkra nagyon pozitív visszajelzés. Természetesen örömmel fogadtuk a más akadémiákról érkezőket is, és a saját utánpótlásunkból felkerülteket is.