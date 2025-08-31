Megvan az első győzelem – két góllal nyert a Lelle a Majosi SE ellen

Az újonc hazai pályán 2–0-ra múlta felül a Szekszárdot, ezzel jelezve, hogy megérkezett az NB III. küzdelmeibe.



NB III. Dél-Nyugati csoport 6. forduló

Balatonlellei SE Sporttelep, Vezette: Gindl Sz. (Vargha T., Pálfi B.)

Greenplan Balatonlelle SE–Szekszárdi UFC 2–0 (0–0)

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Kelemen K., Bereczki K. (Barczi L., a 42. percben), Nyitrai B., Hrabovszki Z. – Körmendy K., Orsós T., Borbély Á., Tóth D. (Gazdag B., a 69. percben) – Molnár K., Sipaki P. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs

Szekszárdi UFC: Bognár Zs. – Füredi P., Egri B., Ágics P., Arena Á. (Péter D., a 83. percben) – László M., Lékó R. (Tóth D., a szünetben), Budai D. (Szabó M. a szünetben), Paksi D. – Major P., Lajkó F. (Tanos I., a 73. percben)

Gólszerzők: Kelemen K. (az 55. percben), Molnár K. (a 80. percben)