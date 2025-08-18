Megvan, melyik a legsportosabb balatoni település

A vonyarci Lido strandon megtartott sportrendezvényen három sportágban – streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában – mérték össze erejüket a résztvevők.

Nagy csata zajlik a homokon Fotó: Balatonfenyves FB

Balatonfenyves pedig mindegyikben dobogóra állhatott. A streetballban aranyérmet szereztek, kispályás fociban ezüstöt, strandröplabdában bronzot, így összetettben nem volt kérdés, ki lesz az első.

A fenyvesiek régóta meghatározó szereplői a Mozdulj, Balaton! sorozatnak, amelyet immár 21. alkalommal rendeztek meg több mint harminc település részvételével. A siker most újabb lökést adhat a község sportéletének: az eredmények azt bizonyítják, hogy a helyiek nemcsak szeretnek mozogni, hanem képesek is kiemelkedően teljesíteni a Balaton környéki települések mezőnyében.