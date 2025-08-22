augusztus 22., péntek

Labdarúgás

1 órája

Kezdődik a megyefoci, mindjárt négy meccset halasztottak

Címkék#Zamárdi#Balatoni Vasas#Kiskorpád#Buzsák#Kadarkút#Marcali#Somogysárd

A hétvégén megkezdődnek a küzdelmek a Somogy vármegyei labdarúgó-bajnokság első, második és harmadik vonalában. A megyefoci nyitófordulójában négy meccs is később kerül megrendezésre.

Fenyő Gábor

A megyefoci nyitófordulója biztos, hogy hiányos lesz. Az I. osztályban a Kaposfüred–Nagyatád mérkőzést halasztották el, mivel a vendég Nagyatád a MOL Magyar Kupa országos második fordulójában érdekelt (az NB III.-as Pécsi MFC csapatát fogadják szombaton 16.30 órakor), míg a II. osztályban a Balatonszemes–Nágocs és a Balatonföldvár–Balatonszárszó, a III. osztályban pedig az Iharosberény–Inke találkozó marad el. A meccseket november 22-én és 23-án rendezik majd.

kezdődik a megyefoci
A hétvégén újra pályára lépnek a megyefoci hősei
Fotó: Németh Levente

A megyefoci nyitófordulójának párosítása

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

  • Szombat (kezdés 17 órakor): Balatoni Vasas–Csurgó; Somogysárd–Marcali; Kadarkút–Barcs; Kaposmérő–Nagybajom.
  • Vasárnap (kezdés 17 órakor): Toponár–Juta. A Tab csapata szabadnapos lesz.

A Kaposfüred–Nagyatád mérkőzést november 22-én (szombaton) 13 órakor pótolják. Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

Vasárnap (kezdés 17 órakor): Buzsák–Somogyvár; Segesd–Böhönye; Balatonkeresztúr–Zamárdi; Kiskorpád–Mezőcsokonya; Osztopán–Öreglak.
A Balatonszemes–Nágocs és a Balatonföldvár–Balatonszárszó mérkőzést november 23-án (vasárnap) 13 órakor pótolják.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

  • Szombat (kezdés 17 órakor): Balatonboglár–Kaposmérő II.; Babócsa–Somogyjád.
  • Vasárnap (kezdés 17 órakor): Karád–Fonyód; Csokonyavisonta–Berzence; Kaposfő–Szabás; Balatonberény–Mike.

Az Iharosberény–Inke mérkőzést november 23-án (vasárnap) 13.30 órakor pótolják.
A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság (Északi és Déli csoport) szeptember 6-án és 7-én rajtol majd.

 

