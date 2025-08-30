Mezőfi József Márk vezette győzelemre a Berényt Kaposmérőben

A harmadik vonalban a Fonyód a Balatonboglárt, a Somogyjád pedig a Karádot verte egyaránt 3–2 arányban, míg a Balatonberény a Kaposmérő II. otthonában tudott nyerni 4–3-ra.

A második forduló szombati eredményei

Fonyód–Balatonboglár 3–2 (0–1)

Gólszerzők: Molnár M. 2 (az 50. percben és a 66. percben), Németh Á. (a 90+1. percben), illetve Kator B. (a 4. percben), Móring M. (a 84. percben).

Kiállítva: Kádár A. (Fonyód) a 27. percben.

Somogyjád–Karád 3–2 (0–1)

Gólszerzők: Hermann P. (az 56. percben), Bathó M. (a 75. percben), Szabó M. (a 88. percben), illetve Bozi B. (a 39. percben), Kovács R. (a 90+2. percben).

Kaposmérő II.–Balatonberény 3–4 (3–2)

Gólszerzők: Lóki P. (a 32. percben – 11-esből), Bartos J. 2 (a 38. percben és a 42. percben), illetve Orsós N. (a 20. percben), Mezőfi J. 3 (a 26. percben, a 65. percben és a 72. percben).

A Mike–Kaposfő, a Szabás–Iharosberény, a Kéthely–Csokonyavisonta és a Berzence–Babócsa (Csurgón) mérkőzéseket vasárnap 17 órakor játsszák.

A góllövőlistát a balatonberényi Mezőfi József Márk és a kaposmérői Bartos József vezeti 3–3 góllal. A 3–7. helyeken Nyári Tibor (Balatonberény), Tóth Richárd (Berzence), Török Zoltán (Szabás), Horváth Levente (Babócsa) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) osztozik 2–2 góllal.

A Somogy vármegyei IV. osztályú (Északi és Déli csoport) labdarúgó-bajnokság a jövő hétvégén rajtol.