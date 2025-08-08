augusztus 8., péntek

Evezés

1 órája

Minden korosztály vízre száll a Földvár Beach Marina Kupán

Címkék#Fister Kupa#Földvár Beach Marina Kupa#evezősélet#sprint futam#tengeri#masters

A Fister Földvár Beach Marina Kupa idén is a hazai evezősélet egyik nyári csúcseseménye lesz. Fixüléses, tengeri és sprint futamokon dőlnek el a bajnoki címek.

Szombaton a Balaton-átúszás mellett Balatonföldvárra figyel az evezős közösség. A Fister Kupa három szakágban kínál versenyzési lehetőséget az ország legjobbjainak.
A tízevezős fixüléses országos bajnokság, a tengeri evezés és a látványos beach sprint futamok színesítik a napot. A nevezhető korcsoportok a serdülőktől a mastersig terjednek, igazolt és szabadidős kategóriákban egyaránt.
A versenytanács a szombat reggeli órákban ül össze, az első futam 10 órakor indul. A legjobbak érmet, serleget és oklevelet kapnak. A díjátadót délután 3 órára tervezik. Az esemény helyszíne a Földvár Beach Marina kikötő nyugati oldalán lévő terület.

 

