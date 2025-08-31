Nagy Szabolcs négyet vágott Szabáson

A Mike a Kaposfőt, a Kéthely pedig a Csokonyavisontát győzte le, míg a Babócsa Berzencéről, az Iharosberény pedig Szabásról hozta el a bajnoki pontokat. Az iharosberényi Nagy Szabolcs négy gólt is vágott(46 perc alatt), a babócsai Orsós Róbert triplázott, míg a szabási Török Zoltán és a mikei Kalló Ármin János duplázott.

A második forduló vasárnapi eredményei

Mike–Kaposfő 3–1 (1–1)

Gólszerzők: Kalló Á. 2 (a 28. percben és a 78. percben – utóbbit 11-esből), Kozma I. (a 60. percben), illetve Horváth J. (a 37. percben).

Kéthely–Csokonyavisonta 2–1 (2–0)

Gólszerzők: Orsós M. (a 41. percben), Nemes R. (a 44. percben), illetve Kőfaragó T. (az 59. percben).

Berzence–Babócsa 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Tóth R. (a 35. percben – 11-esből), Ruzics D. (az 59. percben), illetve Talpas M. (a 30. percben), Orsós R. 3 (az 55. percben, a 77. percben és a 87. percben).

Kiállítva: Talpas B. (Berzence) a 80. percben.

Szabás–Iharosberény 3–5 (0–2)

Gólszerzők: Kovács B. (a 72. percben), Török Z. 2 (a 75. percben – 11-esből és a 81. percben), illetve Markos P. (a 38. percben), Nagy Sz. 4 (a 40. percben, az 57. percben, a 70. percben és a 86. percben – utóbbit 11-esből).

A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Nagy Szabolcs (Iharosberény), Török Zoltán (Szabás) és Orsós Róbert (Babócsa) 4 gól; 4–6. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Bartos József (Kaposmérő II.) és Tóth Richárd (Berzence) 3 gól; 7–12. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Molnár Martin (Fonyód), Horváth Levente (Babócsa), Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) Kalló Ármin János (Mike) és Kozma István (Mike) 2 gól. 33-an egyszer vették be a kaput.