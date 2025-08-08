Felugrottak a dobogóra a nagyatádiak

A nyolcnapos megmérettetésen összesen tizenhárom versenyszámban méretették meg magukat a Nagyatádi Kötélugró Klub sportolói, aki a junior (12-15 éves) és a 16+ korosztályban is kitűnően szerepeltek. A versenyt a nyílt nemzetközi bajnokság nyitotta, ahol a nagyatádiak kiváló eredményeket értek el – számolt be róla az Atádhír. Ágoston Barbara a triplázás számban bronzérmet szerzett, míg az Ágoston Barbara, Bartha Boglárka és Jüngling-Czotter Éva alkotta trió ezüstérmet vehetett át a kétköteles 60 másodperces gyorsasági számban.

Világbajnokságon szerepeltek a somogyi sportolók

Fotó: Nagyatádi Kötélugró Klub

A Nagyatádi Kötélugró Klub eredményei

Juniorok:

Kuminecz Maja egyéni gyakorlatával a 26. helyen végzett.

egyéni gyakorlatával a 26. helyen végzett. Kiss Dorottya egyéni gyakorlatával a 14. helyet szerezte meg.

egyéni gyakorlatával a 14. helyet szerezte meg. Kiss Dorottya és Kuminecz Maja párosa a kínai páros gyakorlattal a 11. helyen zárt, míg a páros gyakorlatukkal a 17. helyet érték el.

Felnőtt eredmények:

Ágoston Barbara és Bartha Boglárka párosa a kínai párosban a 31. helyen végzett.

párosa a kínai párosban a 31. helyen végzett. Ágoston Barbara és a dombóvári Fónai Friderika párosa a 14. helyen zárt.

párosa a 14. helyen zárt. A Bartha Boglárka, Ágoston Barbara, Kuminecz Maja és Kiss Dorottya alkotta négyes a kisköteles formációs gyakorlatban a 28. helyen végzett.

alkotta négyes a kisköteles formációs gyakorlatban a 28. helyen végzett. A Bartha Boglárka, Ágoston Barbara, Kiss Dorottya és Jüngling-Czotter Éva összeállítású négyes a kétköteles gyakorlattal a 11. helyet szerezte meg.

A világbajnokság utolsó két napja a döntőkről szólt, ahová a nagyatádiak közül két versenyszámban is sikerült a legjobb hatba kerülniük. A Bartha Boglárka, Ágoston Barbara és Jüngling-Czotter Éva trió a kétköteles gyakorlattal fantasztikus teljesítményt nyújtott, és a dobogó második fokára állhatott. Ágoston Barbara egyéni gyakorlatával az előkelő negyedik helyen végzett Japánban.